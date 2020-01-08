«Даллас» — «Денвер». Прогноз: Йокич поставит на место Дончича

9 января на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Денвер». Встреча начнётся в 3:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «Маверикс». Сделать ставку на команду Луки Дончича с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.66. Победа Николы Йокича и компании оценивается аналитиками коэффициентом 2.37.

Прогноз матча «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» (09.01.2020)

«Даллас» и «Денвер» сейчас находятся не в лучшей форме, но продолжают идти среди лидеров Западной конференции. «Наггетс» выиграли лишь два из четырёх последних матчей, умудрившись уступить переломанным «Уизардс». У Йокича и компании баланс 25-11 и вторая строчка в конференции следом за «Лейкерс».

«Маверикс» взяли верх в двух из пяти последних матчей. Где-то команде сильно не хватало Порзингиса, а иногда грубые ошибки допускал Дончич. Если «Даллас» хочет не просто попасть в плей-офф, а претендовать на что-то серьёзное, то необходимо добираться до топ-4. Сейчас у коллектива Рика Карлайла баланс 23-13 и шестая позиция на Западе.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Далласу», с чем мы не согласны. На наш взгляд, у «Денвера» ничуть не меньше шансов на победу, а эксперты предлагают заиграть гостей за солидные 2.37. Можно перестраховаться от возможных неприятностей и проверить фору «+5» на «Наггетс» с коэффициентом 1.72.

Да, гости обойдутся без Бартона, под вопросом Миллсэп, но главное — это всё ещё продолжающеюся восстановление Порзингиса. Кристапс не паркете не появится, что сильно бьёт по шансам «Далласа». Коллективу Рика Карлайла нужно выдать сумасшедший процент из-за дуги иначе справиться с оппонентом будет невероятно трудно.

Мы станем свидетелями противостояния двух звёзд: Дончича и Йокича. Да, сейчас Лука на виду, но именно Никола в качестве единственного топ-баскетболиста в своей команде идёт на второй строчке Запада. Две потенциальные потери «Наггетс» (Бартон и Миллсэп) скажутся на шансах гостей меньше, чем ещё не готовый играть Порзингис на перспективах «Маверикс». Почему?

Система игры Майка Мэлоуна нацелена на раскрытие лучших качеств Йокича, но это лишь один из элементов. У «Денвера» в сравнении с «Далласом» более глубокий состав и выше средний класс исполнителей. Та же связка Мюррей — Харрис выглядит куда мастеровитее дуэта Финнит-Смит — Хардуэй-младший.

У «Маверикс» серьёзные проблемы с результатами на домашнем паркете. 11-8 для команды, претендующей на топ-4 в конференции — это несерьёзно. У «Наггетс» на выезде приличные 10-7. Йокич с партнёрами не испытывают проблем на любых площадках лиги. Ожидаем, что гости возьмут верх или дотянут до напряжённой концовки.

Ставка на матч «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс»

«Далласу» не поможет Порзингис, а баланс побед «Маверикс» на своём паркете оставляет желать лучшего. С коэффициентом 1.72 мы сделаем ставку на победу «Денвера» с форой «+5». У «Наггетс» глубже состав, выше средний класс и не столь весомые на фоне соперника потери. Йокич постарается переиграть Дончича.

Ставка: победа «Денвер Наггетс» с форой «+5» с коэффициентом 1.72.

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