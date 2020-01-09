«Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз: Панарин и Шестёркин вытащат команду из болота

10 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в Нью-Йорке встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.04.

Анализ матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» (10.01.2020)

Минувшие недели получились для “Рейнджерс” непростыми. Команда ещё совсем недавно находилась на границе зоны плей-офф, а теперь ситуация испортилась. В 11 последних матчах удалось добыть лишь четыре победы, а 2020 год и вовсе открылся с трёх поражений подряд.



Сперва подопечные Дэвида Куинна едва не оформили потрясающий камбэк в Эдмонтоне: они «горели» со счётом 0:6 к 35-й минуте, после чего отквитали пять голов. Вполне возможно, что удалось бы довести дело до конца, да только времени не хватило. Пришлось снимать вратаря, а “Ойлерз” забили последний гол в пустые ворота (5:7).



Следующая неудача случилась в Калгари. Команды показали абсолютно равный хоккей и забросили семь шайб за 28,5 минуты. Так в итоге и закончили — 3:4. “Нью-Йорк” имел все шансы цепляться за очки, но регулярные удаления сбивали хоккеистов с ритма. Да и последнего паса, прямо скажем, не хватало.



Турне по Канаде завершилось в Ванкувере, где “синерубашечники” потерпели ещё одно обидное поражение. Они смотрелись даже лучше “Кэнакс”, но Якуб Маркстрём поймал кураж и тащил абсолютно всё. Швед в итоге отразил три дюжины бросков. Встреча тянулась к овертайму, но за 89 секунд до сирены Тайлер Майерс пробил Александра Георгиева (1:2).



Положение Панарина и партнёров стало угрожающим, но они вовремя собрались с мыслями и хлопнули на своём льду мощный “Колорадо” (5:3). Артемий набрал три (1+2) очка, а Игорь Шестёркин триумфально дебютировал в НХЛ: совершил 29 сейвов и много выручал, по пропущенным шайбам к нему вопросов не было.



Сейчас “Рейнджерс” находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф солидное (шесть-восемь очков), но конкуренты провели на 1-2 матча больше. Соответственно невероятно важно максимально быстро вернуться на победный путь и развить успех.



Соперник вполне подходящий — скромный “Нью-Джерси Дэвилз” с минимальными амбициями, который сливает сезон в надежде на высокий пик. “Дьяволы” встрепенулись и даже одержали три победы подряд, но потом без шансов уступили на своём льду “Колорадо” (2:5) и недотерпели с “Айлендерс” (3:4 ОТ).



Кроме того, у “Рейнджерс” будет преимущество своего льда. Строго говоря, эта игра будет лакмусовой бумажкой. Клубу, который не может обыграть на своём льду явного аутсайдера, абсолютно нечего делать в плей-офф. Так что Панарин, Бучневич и кто-то из пары Георгиев — Шестёркин наверняка сделают всё возможное.



Статистика на стороне хозяев: они одержали три победы подряд в очных встречах в Нью-Йорке. Причём результаты во всех случаях были довольно похожи — 4:2, 5:2 и 5:2. Чего-то подобного стоит ожидать и на этот раз. С обороной у “синерубашечников” всё по-прежнему печально, так что голов должно быть достаточно.

Раз так, проверим две ставки. Лобовую победу хозяев за 2.04 и тотал больше 6 шайбы за 2.00. Если хотите подстраховаться на случай ничьей, рассмотрите комбинированный вариант — 1Х + тотал больше 4,5 шайбы за 1.93.

Ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз»

“Рейнджерс” пришли в себя после неудачного отрезка и одержали победу над мощным “Колорадо” (5:3). Проиграть в следующем матче одному из главных аутсайдеров НХЛ в родных стенах — это, пожалуй, перебор для команды, которая продолжает бороться за плей-офф. Ждём обилия заброшенных шайб и победы Панарина с партнёрами.



Ставка №1: победа “Рейнджерс” за 2.04.



Ставка №2: тотал больше 6 шайбы за 2.00.