«Оклахома» — «Хьюстон». Прогноз: Уэстбрук отметится триумфальным возвращением

После 11 сезонов за «Тандер» Расселл впервые сыграет в Оклахоме в майке другой команды.

10 января на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома» примет «Хьюстон». Встреча начнётся в 5:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «Рокетс». Сделать ставку на команду Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.78. Победа Криса Пола и компании оценивается аналитиками коэффициентом 2.14.

Прогноз матча «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» (10.01.2020)

«Оклахома» сейчас в великолепной форме. «Тандер» выиграли 10 из 12 последних матчей и с балансом 21-16 расположились на седьмой строчке в Западной конференции. Крис Пол умело дирижирует действиями партнёров, а Билли Донован проводит грамотную ротацию даже в условиях кадрового дефицита.

У «Хьюстона» 10 побед в последних 13 матчах, но зато более впечатляющий баланс 25-11. Харден выдаёт запредельные цифры в нападении, Уэстбрук прекрасно справляется с ролью второй опции, энергетического монстра и тарана в быстрых прорывах, Капела держит «краску» под контролем, а Гордон уже восстановился от травмы.

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Из-за более звёздного состава аналитики отдают предпочтение «Хьюстону», но всё не так однозначно. Встреча пройдёт на паркете «Чизпик Энерджи-Арены», где болельщики всегда шумно поддерживают своих любимцев. У «Рокетс» на выезде 12-7, а у «Тандер» дома 12-6.

«Оклахома» недавно завершила выездное турне из четырёх матчей и имела в запасе лишний день отдыха. «Хьюстон» проведёт второй поединок за двое суток. Накануне «Рокетс» затратили неожиданно много сил во встрече с «Хоукс». Вся стартовая пятёрка команды Майка Д’Антони отбегала не менее получаса, а Харден и вовсе отыграл практически 40 минут.

Зато отдыхал Уэстбрук, чей индивидуальный тотал больше 7,5 подбора с коэффициентом 1.71 мы с удовольствием проверим. В среднем по сезону у Расселла 7,9 отскока за матч. Партнёры разыгрывающего «Хьюстона» получили солидную нагрузку, поэтому реактивному малышу придётся чаще обычного помогать команде на щитах.

После 11 лет, проведённых за «Оклахому», Уэстбрук впервые в своей карьере выйдет на паркет «Чизпик Энерджи-Арены» в майке другой команды. Расселл стал легендой «Тандер», и болельщики наверняка устроят ему соответствующий приём. Для разыгрывающего «Хьюстона» матч станет особенным и запомнится на всю жизнь.

В нынешнем сезоне «Тандер» и «Рокетс» уже встречались. Дело было в Техасе, и тогда Уэстбрук взял 12 подборов. В «Оклахоме»Расселл выходил в финал, становился MVP регулярного чемпионата, бил рекорды по трипл-даблам и завоевал любовь фанатов. Разыгрывающий «Хьюстона» постарается отметить возвращение на родную арену классным выступлением.

Ставка на матч «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс»

Пока весь «Хьюстон» накануне рубился в матче с «Атлантой», Уэстбрук отдыхал и готовился к битве с «Оклахомой». С коэффициентом 1.71 мы возьмём индивидуальный тотал Расселла больше 7,5 подбора. Разыгрывающий «Рокетс» впервые в карьере вернётся на родную арену в качестве баскетболиста другой команды и постарается проявить свои лучшие качества на глазах у полюбивших его фанатов.

Ставка: индивидуальный тотал Расселла Уэстбрука больше 7,5 подбора с коэффициентом 1.71.

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