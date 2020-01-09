Кэшаут в ставках позволяет забрать прибыль досрочно и застраховаться от проигрыша всей суммы. Но как работает Cashout?

Выкуп ставки в БК: что такое кэшаут и как работает функция Cash Out

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Функция «кэшаут» появилась в букмекерских конторах примерно в 2011 году. Сначала в Великобритании, а затем и в России. Благодаря Cash Out у букмекера игрок может получить выплату по ставке до завершения события — либо забрать прибыль, либо сократить убыток. В этой статье мы разберём, что такое кэшаут, как выкупить ставку и когда это делать. Вы узнаете о плюсах и минусах, недостатках и преимуществах кэшаута в БК.

Что такое функция кэшаут

Понятие «кэшаут» (от английского «cashout» — обналичить) пришло в спортивные ставки из торговли на бирже. Функция «кэшаут» в беттинге означает ситуацию, когда букмекер выкупает ставку у игрока ещё до завершения события. Сумму выкупа предлагает букмекерская контора.



Кэшаут в ставках используют для страховки в двух случаях.

Матч развивается по благоприятному сценарию, и вы досрочно забираете прибыль. Вам дадут меньше, чем при выигрыше ставки. Матч развивается по неблагоприятному сценарию, и вы досрочно забираете ставку. Сумма возврата будет меньше, чем сумма ставки.

Когда следует досрочно выкупить ставку в БК

Разберём на примерах, когда выкуп ставки в букмекерской конторе через функцию Cashout будет полезен.

Вы поставили на «Барселону» в матче с «Реалом»: коэффициент на победу был 2.50. Месси и компания вели в счёте 2:1, но на 80-й минуте один из игроков «Барселоны» получил красную карточку. Шансы победы каталонцев уже не так высоки, но коэффициент ниже 2.50. С опцией «кэшаут» вы не только застрахуете себя от убытка в случае ничьей или победы «Реала», но и получите часть потенциального выигрыша. За пару дней до матча «Ливерпуль» — «Арсенал» ставка на тотал больше 3,5 мяча казалась вам оптимальной. Вы заключили пари, но до начала события узнали, что тренеры дали отдых лучшим нападающим. Вы можете использовать опцию «кэшаут» с минимальными потерями. Вы поставили на «Спартак» в матче с «Зенитом». Коэффициент на победу красно-белых составлял 3.80. Во время просмотра матча вы видите, что красно-белые не создают опасных моментов и пытаются удержать ничью, а питерцы атакуют. Воспользовавшись опцией «кэшаут», вы сможете получить назад часть сделанной ставки. Это лучше, чем ничего.

Чтобы функция «кэшаут» принесла прибыль, нужно выполнение одного условия: (текущий коэффициент) (коэффициент ставки). Сумма выкупа будет больше суммы ставки тогда, когда текущий коэффициент на ваше событие меньше, чем тот, по которому вы на это событие поставили.

Обратите внимание на следующие нюансы.

Сумма выкупа всегда меньше потенциальной выплаты по ставке в случае ее выигрыша. Вы никогда не получите полный выигрыш.

Функция «кэшаут» доступна как до начала события, так и в режиме реального времени — в лайве. Однако на некоторые исходы выкуп пари невозможен. Почти всегда есть cashout для бигмаркетов.

Опытные игроки используют опцию кэшаут для снижения убытков. Когда ставка не заходит, то выкуп пари позволяет уменьшить потери.

Примеры расчёта функции «кэшаут»

Разберём ситуации, когда выкуп пари приносит как пользу, так и вред.

Вы заключили пари на триумф «Баварии» в матче с «Ювентусом». Коэффициент на победу немцев составлял 2.90, а сумма ставки — 10 тыс. рублей. Потенциальная выплата — 29 тыс. рублей. Если «Бавария» будет вести в счёте 2:0, то контора предложит вам выкуп пари на сумму до 25 тыс. рублей, а то и больше — в зависимости от того, какая идёт минута. Воспользовавшись опцией «кэшаут», вы получите солидную прибыль, но в любом случае на 4 тыс. меньше, чем без выкупа пари в случае выигрыша ставки. Если вы решите отказаться от кэшаута, а матч завершится вничью, то это станет крупной неудачей и приведет к потере 10 000 рублей. Вы сделали ставку в размере 2 тыс. рублей на «Динамо» в матче с ЦСКА. Коэффициент на победу бело-голубых был равен 4.30, а потенциальная выплата — 8600 рублей. К 80-й минуте счёт 0:0, и вы делаете выкуп пари, чтобы уменьшить убыток. Букмекер вернёт вам несколько сотен рублей. Но если «Динамо» вырвет победу в концовке, то вы получите лишь 250 рублей, хотя могли бы 8600, отказавшись от функции «кэшаут». Если бело-голубые не сумеют добиться успеха, то вы сохраните хоть что-то.

Плюсы и минусы функции «кэшаут»

Опытные игроки букмекерских компаний выделяют по три преимущества и недостатка для опции досрочного выкупа пари.



У кэшаута следующие минусы.

Вы платите маржу дважды: при ставке и при выкупе пари.

Функция «кэшаут» для ставки типа экспресс увеличивает маржу по сравнению с выкупом ординара еще больше.

Нерациональное использование cashout снижает прибыль.

Плюсы у опции выкупа ставки такие.

Возможность снизить убыток, когда ставка явно не заходит.

Фиксация прибыли по рискованному пари.

Удобство: вам не надо тратить время на расчёты при желании застраховать ставку — достаточно нажать на кнопку кэшаута.

Что важно помнить о функции «кэшаут»

Опция «кэшаут» даёт вам дополнительную гибкость. До её появления страховать ставку приходилось вручную: игроки считали нужную сумму и ставили её на исходы, противоположные начальной ставке. Однако маржу вы платите дважды — это комиссия букмекера за кэшаут ставки. Поэтому используйте функцию Cash Out для выкупа ставки в БК с осторожностью.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!