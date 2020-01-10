«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз: Варди не даст «святым» отомстить за унизительные 0:9

Фавориту будет тяжело, но своё поле и преимущество в классе помогут забрать три очка.

11 января в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» в Лестере встретится с «Саутгемптоном». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Брендана Роджерса можно с коэффициентом 1.60.

Анализ матча «Лестер» — «Саутгемптон» (11.01.2020)

«Саутгемптон» воздержался от смены тренера после провального старта сезона. И, похоже, оказался прав. По крайней мере дела в последнее время явно пошли на лад. В четырёх предыдущих турах чемпионата Англии подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 10 очков, хотя календарь был не из простых.

Для начала они разобрались с «Астон Виллой» на выезде (3:1), затем хлопнули «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:0). Дальше последовала ничья с крепким «Кристал Пэлас» (1:1) на своём поле. Хозяева владели инициативой и создали заметно больше моментов, но вратарь «орлов» в тот день оказался хорош.

На десерт «святые» дома расправились с «Тоттенхэмом» (1:0) — быстро открыли счёт, а потом выстояли. Не без доли везения, конечно. Лондонцы имели возможности сравнять счёт, но не вышло. Тем не менее говорить о каком-то отскоке не совсем правильно, на очки хозяева определённо наиграли.

Естественно, после подобного спурта команда существенно укрепила положение в турнирной таблице. «Саутгемптон» вскарабкался на 12-ю строчку в АПЛ, причём отставание от идущего пятым «Манчестер Юнайтед» составляет всего шесть очков. До зоны вылета, правда, ещё ближе — пять баллов.

С «Лестером» всё понятно: великолепный во всех отношениях сезон. Две победы подряд после неудачного отрезка в конце декабря, чистое второе место в турнирной таблице. Даже «Манчестер Сити» отстаёт на один балл. «Ливерпуль» ушагал совсем далеко, но в любом случае «лисы» превосходят самые смелые ожидания.

Единственная проблема — плотный календарь. 8 января подопечные Брендана Роджерса провели первый полуфинальный матч Кубка английской лиги с «Астон Виллой». Получилось так себе. Преимущество по всем фронтам и компонентам было огромным, однако в итоге едва-едва удалось уйти от поражения (1:1).

Состав оказался близким к оптимальному. Джейми Варди и Джеймс Мэддисон, например, вообще отыграли все 90 минут. Понятно, что всего 2,5 дня отдыха — это маловато, тем более после насыщенного отрезка на рубеже декабря и января, когда играть приходилось через два дня на третий.

В связи с этим какие-то шансы у «святых» наверняка появятся. По крайней мере встреча точно не пройдёт в одну калитку. Кроме того, «Саутгемптон» будет полон желания отомстить за унизительные 0:9 на своём поле в конце октября. В том матче они остались в меньшинстве уже на 12-й минуте, но спустя пару месяцев об этом мало кто помнит.

Словом, ожидается натуральная заруба, в которой у «лис» будет преимущество в виде своего поля и более качественного состава. На наш взгляд, фаворит в итоге одержит непростую победу. Возьмём победу «Лестера» в 1-2 мяча за 2.17, а также ИТБ 7,5 углового «Лестера» за 2.10. Гости наверняка сыграют вторым номером, так что корнеров должно быть много.

Ставки на матч «Лестер» — «Саутгемптон»

«Лестер» сильнее и сыграет на своём поле, но легко фавориту не будет. 8 января «лисы» близким к оптимальному составом играли в Кубке лиги. Кроме того, «Саутгемптон» будет полон решимости отомстить за унизительные 0:9 в матче первого круга. Можно проверить Х2 за 2.50, но нам кажется, что фаворит всё же сумеет вырвать три очка.

Ставка №1: «Лестер» победит в 1-2 мяча за 2.17.

Ставка №2: ИТБ 7,5 углового «Лестера» за 2.10.