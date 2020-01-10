«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз: Артета не станет пороть горячку

«Канониры» столкнутся с одной из лучших оборон АПЛ, но Артета сохранит хладнокровие.

11 января на стадионе «Селхерст Парк» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты считают «канониров» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Микеля Артеты в букмекерских конторах можно за 1.89. Победа «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 4.12.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (11.01.2020)

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» добились противоположных результатов в 1/32 финала Кубка Англии. Обе лондонские команды выступали дома. «Орлы» проиграли «Дерби Каунти» со счётом 0:1, а «канониры» одолели «Лидс». В том матче тоже был забит всего один гол.

Зато в Премьер-лиге дела у коллектива Роя Ходжсона идут лучше, нежели у более именитого соседа по городу. «Кристал Пэлас» опережает «Арсенал» на одно очко, и свалить всё на предшественников у Артеты не получится. С момента прихода испанца «канониры» набрали четыре балла в трёх турах, а «орлы» — пять.

Букмекеры считают явным фаворитом «Арсенал», что выглядит не совсем логично. По составу и уровню индивидуального мастерства «канониры» превосходят «Кристал Пэлас». К тому же у «орлов» немало футболистов пропустит матч из-за различных повреждений, но 1.89 на победу гостей — это перебор.

Выбирая между ставками 1Х за 2.05 и индивидуальным тоталом «Арсенала» меньше 1,5 с коэффициентом 2.00, мы остановимся на втором варианте. История личных встреч однозначно против нас: в каждом из пяти последних матчей с «Кристал Пэлас» «канониры» забивали не менее двух мячей.

При Артете «Арсенал» постепенно меняется. Испанец в первую очередь занят поиском баланса между линиями и существенное внимание уделяет оборонительным построениям. Даже Обамеянг стал непривычно много отрабатывать сзади. Таланта у «канониров» достаточно, но Рой Ходжсон играет в закрытый футбол.

Оборона «Кристал Пэлас» четвёртая в лиге по пропускной способности. Меньше мячей побывало лишь в воротах «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и феноменального «Шеффилда». Да, в первом круге «орлы» достаточно быстро получили два гола от «Арсенала», но предстоящая встреча пройдёт на «Селхерст Парк», где легко не бывает никому.

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге пропустил больше гола в 6 матчах из 21. У «орлов» не клеятся дела с грандами: 0:4 с «Тоттенхэмом», 0:2 с «Манчестер Сити», «Челси» и «Лестер Сити», 1:2 с «Ливерпулем» и 2:2 с «Арсеналом». Изменения «канониров» с Артетой могут пойти на пользу команде Роя Роджсона.

За четыре матча с испанцем «Арсенал» лишь раз забил больше гола, когда выдал потрясающий первый тайм с «Манчестер Юнайтед». Даже «Лидс» и «Борнмут» получили от «канониров» только по одному мячу. Обамеянг и компания испытают проблемы при взломе одной из лучших оборон лиги, так как Артета не станет оголять тылы и увлекаться чрезмерным риском.

Ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Кристал Пэлас» идёт четвёртым по пропущенным мячам. Лишь в 6 из 21 матча в нынешнем сезоне Премьер-лиги «орлы» позволили соперникам забить больше гола. С коэффициентом 2.00 мы проверим индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1,5. При Артете «канониры» заняты поиском баланса, а не авантюрным увлечением атаками.

Ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1,5 c коэффициентом 2.00.

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