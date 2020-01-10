Двойной шанс в ставках на спорт: что это, как понять 1Х, 12 и Х2, примеры расчета

Ставки на двойной шанс дают выиграть при двух разных исходах. «Чемпионат» разобрался, что это значит и как ставить на двойной исход.

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Ставка на двойной шанс поднимает вероятность выигрыша на рынке 1x2. Преимущество двойного исхода в том, что получить прибыль можно при разных исходах. Давайте разберёмся, что такое двойной шанс, каковы его виды, как рассчитывается эта ставка и когда ставить двойной исход.

Что такое ставки двойной шанс

Двойной шанс — это одинар, который вы ставите на исход матча и который приносит выигрыш при двух из трех возможных исходов. Сделать ставку на двойной шанс можно только в тех видах спорта, в которых есть ничья в основное время. Например, футбол или хоккей.

Виды ставок на двойной шанс

На рынке двойного шанса всегда есть три возможных выбора.



● 1Х — первая команда или ничья. Прибыль принесут победа первой команды и ничейный результат, победа гостей обернётся убытком.



● Х2 — ничья или победа второй. Ставка пройдет при победе второй команды и ничьей, но проиграет в случае успеха хозяев.



● 12 — победа первой или второй. Победа одной из команд принесёт прибыль, а ничейный результат приведёт к проигрышу.

Как рассчитываются ставки на двойной исход

Ставки на двойной шанс рассчитываются как остальные ординары: в случае успеха выплата будет равна сумме ставки, умноженной на взятый коэффициент. Какой именно из двух исходов сыграет — неважно.



Коэффициент ставки на двойной шанс тем выше, чем выше коэффициенты на исходы в двойном шансе по отдельности. При этом маржа обычно одинаковая на рынках 1x2 и двойного шанса. То есть нет разницы, сделать по ставке на П1 и X либо одну ставку на 1x.

Примеры расчёта ставок на двойной шанс

Представим, что вы поставили 1000 рублей с коэффициентом 1.75 на 1Х в матче «Челси» — «Арсенал». Возможны следующие варианты.



1. Если матч завершится вничью или победой «Челси», то вы получите выплату 1750 рублей: 1000 х 1.75. Чистая прибыль — 750 рублей.



2. В случае успеха «Арсенала» ставка проиграет.



Если вы хотите взять Х2 на 2000 рублей с коэффициентом 4.50 в матче «Реал» — «Спартак», ничья снова принесет прибыль.



1. Если матч завершится победой «Спартака» или ничьей, то выплата составит 9000 рублей: 2000 х 4.50. Чистая прибыль — 7000 рублей.



2. В случае успеха «Реала» ставка проиграет.



При оформлении ставки 12 в хоккейном матче «Вашингтон» — «Питтсбург» на сумму 3000 рублей с коэффициентом 1.25 вас устроит победа любой команды в основное время.



1. В случае успеха «Вашингтона» или «Питтсбурга» в основное время вы получите выплату в 3750 рублей: 3000 х 1.25. Чистая прибыль — 750 рублей.



2. Ничейный результат по итогам трёх периодов сделает ставку проигрышной.

Стратегии ставок на двойной исход

Игроки ставят на двойной исход в следующих ситуациях.



● Первая команда идёт фаворитом противостояния: крупная ставка на 1Х с низким коэффициентом служит страховкой.



● Вторая команда идёт фаворитом матча: аналогично заигрывается ставка Х2 на крупную сумму как страховка.



● Встречаются соперники, турнирное положение которых обязывает играть на победу: делают ставку 12 на рынке двойного шанса.



● Фаворит находится в плохой форме: ставят двойной шанс на аутсайдера и ничью с высоким коэффициентом.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!