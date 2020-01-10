«Интер» — «Аталанта». Прогноз: пользуемся щедростью букмекеров в матче Серии А

11 января на стадионе «Сан-Сиро» в матче 19-го тура итальянской Серии А «Интер» примет «Аталанту». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают чёрно-синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Антонио Конте в букмекерских конторах можно за 2.16. Победа «богини» оценивается аналитиками коэффициентом 3.42.

Прогноз матча «Интер М» — «Аталанта» (11.01.2020)

«Интер» продолжает держать фантастический темп, заданный со старта сезона. В Серии А у команды Антонио Конте 45 очков после 18 туров и первая строчка. Чёрно-синие опережают «Ювентус» исключительно из-за разницы мячей, но даже это можно считать выдающимся достижением.

«Аталанта» впечатляет футбольную Европу на всех фронтах. Коллектив Джан Пьеро Гасперини вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала сразится с «Валенсией». В Серии А «богиня» вплотную подобралась к топ-4 и уже дышит в спину «Роме».

Последние результаты «Аталанты» поражают, но мы выберем прагматичную ставку. Если «Интер» дома играет с итальянским клубом и это не «Ювентус», то победа чёрно-синих за коэффициент выше «двойки» обязательна для рассмотрения. В нашем случае букмекеры дают 2.16 на успех хозяев, что выглядит невероятно щедро.

«Богиня» разгромила «Милан» и «Парму» с общим счётом 10:0. «Аталанта» лидирует в Серии А по количеству забитых мячей, вот только с «Интером» сообразить хотя бы один гол гостям будет невероятно трудно. Антонио Конте настоящий мастер, когда дело заходит о нейтрализации сильных сторон соперника.

Впрочем, «Интер» и без Конте неплохо играл с «Аталантой». В пяти последних матчах с «богиней» у чёрно-синих три победы и ничья. На указанном промежутке коллектив Джан Пьеро Гасперини трижды оставался на голодном пайке. Кроме истории личных встреч, у хозяев есть и другие козыри.

Во-первых, встреча пройдёт на «Сан-Сиро». Да, здесь «Аталанта» проводит матчи Лиги чемпионов, но в этот раз подавляющее большинство фанатов будет поддерживать «Интер». «Богиня» демонстрирует яркий футбол, который любят болельщики, однако с грандами это не работает.

«Аталанта» пропустила по три гола от двух других претендентов на титул — «Ювентуса» и «Лацио». «Интер» при Антонио Конте — это настоящая машина по добывания очков в Серии А. У чёрно-синих 14 побед за 18 туров, поэтому мы делаем выбор в пользу хозяев. В больших матчах умение сыграть на результат важнее изящных комбинаций.

По индивидуальному мастерству «Интер» значительно превосходит «Аталанту». «Богиня» остаётся клубом со скромным бюджетом, который во многом живёт за счёт продаж. У гостей нет футболистов уровня Лукаку или таланта Мартинеса. На наш взгляд, букмекеры переоценивают коллектив Джан Пьеро Гасперини.

Ставка на матч «Интер М» — «Аталанта»

С коэффициентом 2.16 мы возьмём чистую победу «Интера». «Аталанта» впечатляет, но «богиня» не обладает футболистами высочайшего уровня, чтобы тягаться с грандом на его поле. Коллектив Антонио Конте выиграл 14 из 18 матчей Серии А в нынешнем сезоне и не намерен останавливаться.

Ставка: победа «Интера» с коэффициентом 2.16.

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