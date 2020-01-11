СКА — «Динамо М». Прогноз: Крикунов приготовит сюрприз для Кудашова

12 января в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с московским «Динамо». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время предлагается с коэффициентом 1.80.

Анализ матча СКА — «Динамо М» (12.01.2020)

СКА завалил отрезок на рубеже 2019 и 2020 годов, потерпев три поражения в четырёх матчах. Последствия не заставили себя ждать: команда опустилась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, пропустив вперёд московское «Динамо» и «Йокерит».

С финнами петербуржцы уже отыграли. Это был первый поединок 2020 года, который обернулся историческим поражением в Хельсинки со счётом 0:6. А до того, ещё в декабре, была неудача в Череповце, когда «Северсталь» стиснула зубы, не поплыла при 1:2 и добилась своего в овертайме (3:2 ОТ).

Затем «армейцы» быстро и безо всяких хлопот расправились с минским «Динамо» (4:1), но едва ли ту победу стоит переоценивать. Клуб из Беларуси занимает последнее место на Западе, выдав в ноябре и декабре великолепную серию из 12 поражений. «Зубры» раздали лидеров и просто доигрывают сезон.

Встреча со «Спартаком» получилась куда показательнее. В ней подопечные Алексея Кудашова выглядели откровенно средненько. Пропустили две шайбы в первом периоде, а в концовке много владели шайбой, но на убойные позиции практически не выходили. А с набросами и примитивными бросками от синей линии Юлиус Гудачек справлялся играючи.

В итоге Олег Знарок одержал третью победу в сезоне над своей бывшей командой (3:1), вновь усилив разговоры о проблемах СКА. Четвёртое место в конференции для клуба с такими амбициями и ресурсами — это полноценная неудача. Благо что возможность забраться повыше предоставляется практически сразу.

Для этого достаточно обыграть московское «Динамо», которое после новогодней паузы получило убойнейший календарь. Бело-голубые проведут шестой матч за 10 суток (и четвёртый — за шесть суток). Понятно, что свежести на таком фоне будет не хватать и хозяева наверняка возьмут «конёк».

Потому низкий коэффициент на победу забарахливших хозяев не вызывает вопросов. При иных обстоятельствах Х2 за 2.05 казался бы подарком, а сейчас это скорее вариант на любителя. СКА не играл аж с 7 января. Бонус в три полноценных дня — это гигантское преимущество.

Для «Динамо» крайне важно удачно вкатиться и не дать сопернику быстро получить преимущество, поскольку ближе к концовке разница в движении наверняка скажется. В связи с этим мы бы проверили ставку «гости откроют счёт» за 2.40. Владимир Крикунов знает своё дело, какие-то сюрпризы для Кудашова он наверняка приготовит.

Альтернативный вариант — СКА не забьёт в первом периоде за 2.15. Голы в последнее время даются «армейцам» с трудом, а сыграть строго и внимательно бело-голубые способны даже на фоне усталости. В Уфе их контратаки постоянно приводили к серьёзным последствиям, так что лезть вперёд на фоне последних неудач хозяева наверняка поостерегутся.

Ставки на матч СКА — «Динамо М»

Бело-голубые проведут шестой матч за 10 суток (и четвёртый — за шесть суток), а СКА не играл аж с 7 января. Ближе к третьему периоду преимущество хозяев в свежести непременно скажется, так что москвичи наверняка сделают ставку на дебют. Проверим ставку «гости откроют счёт» за 2.40.

Ставка: «Динамо» откроет счёт за 2.40.