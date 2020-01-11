«ПСЖ» — «Монако». Прогноз: Головин не остановит Неймара, Мбаппе и Икарди

12 января на стадионе «Парк де Пренс» в центральном матче 20-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» примет «Монако». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают парижан явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Неймара, Мбаппе и Икарди в букмекерских конторах можно за 1.24. Победа Александра Головина и компании оценивается аналитиками коэффициентом 10.50.

Прогноз матча «ПСЖ» — «Монако» (12.01.2020)

Французская Лига 1 выходит из спячки после зимней паузы. «ПСЖ» и «Монако» уже играли в январе во внутренних турнирах, но то были соревнования другого ранга. Красно-белые с Головиным в составе переиграли «Реймс» со счётом 2:1 в 1/32 финала кубка страны.



«ПСЖ» на той же стадии турнира уничтожил «Линас-Монлери» 6:0, а затем со счётом 6:1 разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка лиги. Единственный козырь «Монако» на фоне действующего чемпиона Франции — четыре лишних дня отдыха. Хотя вряд ли парижане сильно устали в матчах с аутсайдерами.



Предстоящий поединок пройдёт на «Парк де Пренс», поэтому эксперты считают «ПСЖ» явным фаворитом. Успех хозяев доступен в букмекерских конторах за 1.24. Для увеличения коэффициента нам придётся заигрывать рискованные варианты. За 1.86 можно взять победу парижан с общим тоталом голов больше 3.5.



Руководство «Монако» по не совсем понятным причинам отправило в отставку Жардима. Красно-белые в чемпионате выдали великолепный отрезок, набрав десять очков за четыре матча. Головин и компания лишь на три балла отстают от зоны Лиги чемпионов, имея игру в запасе. Главным тренером назначен бывший наставник сборной Испании Роберт Морено.



Лучший бомбардир Лиги 1 — Бен-Йеддер, а Головин занимает на шестую строчку в чемпионате по количеству созданных ожидаемых голевых моментов за матч. Атаковать «Монако» любит и имеет, поэтому гости вполне способны отличиться. Другое дело, что «ПСЖ» обязательно ответит и наверняка многократно.



В каждом из четырёх последних матчей с «Монако» проходила ставка на победу «ПСЖ» и тотал больше 3.5. Парижане отпраздновали успех во всех упомянутых поединках с общей разницей мячей 18:2. В прошлом сезоне Головин смог пробить ворота чемпиона Франции, но даже потенциальные подвиги Александра не спасут гостей от тройки Мбаппе – Икарди – Неймар.

Последние результаты «ПСЖ» говорят сами за себя: 3:1 с «Монпелье», 5:0 с «Галатасараем», 4:0 и 6:1 с «Сент-Этьеном», 4:1 с «Ле-Маном» и «Амьеном», а также 6:0 с «Линас-Монлери». Уже семь раз подряд парижане побеждают при общем тотале больше 3.5, поэтому мы поверим в продолжение тенденции.

Ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»

С коэффициентом 1.86 мы сделаем ставку на победу «ПСЖ» при общем тотале больше 3.5. Выбранный нами вариант проходил в каждом из семи последних поединков парижан в нынешнем сезоне, а также во всех четырёх предыдущих дуэлях с «Монако». Головин способен на подвиги, но против действующего чемпиона красно-белым нужно выдать лучший матч года, чтобы рассчитывать на очки.



Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.86.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.