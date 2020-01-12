«Флорида» — «Торонто». Прогноз: Бобровский остановит Мэттьюса и Нюландера

13 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» в Санрайзе встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу канадского клуба в основное время можно с коэффициентом 2.28.

Анализ матча «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (13.01.2020)

2020 год начался для “Флориды” неровно, вот уже две недели она строго чередует победы и поражения. График не самый плохой, однако рассчитывать на уверенное попадание в плей-офф с ним не приходится. Так и выходит: команда идёт совсем рядом с топ-8 Востока, а ведь конкуренция очень высокая. Надо добавлять.



Два последних матча получились противоречивыми. Сперва было домашнее поражение от “Аризоны”: “кошки” забросили две шайбы за 36 секунд, а всё остальное время откатали вхолостую. Моментов создали достаточно, а вот завершение хромало. В итоге всё решили спецбригады — гости дважды забили в большинстве и победили (5:2).



“Пантерз” сделали выводы и спустя сутки разнесли “Ванкувер” (5:2). Огненный дебют, две быстрые шайбы, 4:1 к 24-й минуте и спокойное доигрывание без лишних нервов. При таком качестве хоккея место в плей-офф никуда не денется, вот только со стабильностью пока имеются проблемы.



Впереди важнейшая встреча с “Торонто”. Это прямой соперник за попадание в кубковую восьмёрку. Канадский клуб встрепенулся после долгожданной отставки Майка Бэбкока и выдал мощный отрезок, позволивший сильно подняться в турнирной таблице. А дальше начались проблемы.



К поединку в Санрайзе “листья” подходят с серией из двух поражений, каждое из которых было получено в родных стенах. Их обидчиками оказались соперники крепкие, но не более того — “Эдмонтон” (4:6) и “Виннипег” (3:4Б). В первом случае команда проспала стартовый период, а во втором едва-едва зацепила одно очко, сравняв счёт за 14 секунд до сирены.



На данный момент “Мэйпл Лифс” опережают “Флориду” на три очка, но при этом подопечные Джоэля Кенневиля имеют один матч в запасе. Иными словами, это встреча прямых конкурентов за место в плей-офф, так что борьбы и стыков должно быть много. Собственно, только повышенная значимость битвы не даёт со спокойной душой заиграть верх.



Обе команды много забивают и обладают отличным нападением, но статус игры может добавить командам строгости и желания сплясать от печки. Кроме того, только четыре последних очных матча “листьев” и “кошек” из восьми получились верховыми. Словом, от тотала больше 6.5 шайбы придётся отказаться.



Любопытно другое. В 10 последних поединках этих клубов в конечном счёте выигрывал хозяин льда. Это очень любопытная тенденция, которая заслуживает проверки. Благо что “Флорида” сейчас часто побеждает на своём льду. При этом коэффициент на итоговый успех хозяев превышает “двойку”. Проверим.

Также возьмём ИТБ 0.5 очка Каспери Капанена за 2.19. Финский форвард набирал очки в шести из семи предыдущих игр, коэффициент на его результативное действие на таком фоне внушает. Капанен поймал ритм и стабильно получает хороший айстайм из-за кадровых проблем, так что возможности отличиться у него будут.

Ставки на матч «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

В 10 последних поединках этих клубов в конечном счёте выигрывал хозяин льда. Это очень любопытная тенденция, которая заслуживает проверки. Благо что “Флорида” сейчас часто побеждает на своём льду. При этом коэффициент на итоговый успех хозяев превышает двойку. Проверим.



Ставка №1: итоговая победа “Флориды” за 2.07.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Каспери Капанена за 2.19.