«Денвер» — «Клипперс». Прогноз: снайперы «Наггетс» реабилитируются за провал

13 января на паркете «Пепси-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Наггетс» примут «Клипперс». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты с минимальным перевесом считают фаворитом «Денвер». Сделать ставку на Николу Йокича и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.84. Победа команды Кавая Леонарда и Пола Джорджа оценивается аналитиками коэффициентом 2.08.

Прогноз матча «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (13.01.2020)

«Денвер» накануне сенсационно уступил «Кливленду», чем наверняка порадовал букмекеров. «Наггетс» играли дома против одной из худших команд Востока, но из-за бездарной реализации собственных бросков потерпели поражение. Одним махом команда Майка Мэлоуна упала со второй строчки Запада на четвёртую, и это ещё не предел.

«Клипперс» не без проблем провели серию из четырёх домашних поединков. В соперниках у «Лос-Анджелеса» были «Детройт», «Мемфис», «Нью-Йорк» и «Голден Стэйт». Казалось, победы от фаворита никуда не денутся, но одну встречу коллектив Дока Риверса отдал оппонентам. Тем не менее, именно Кавай с партнёрами вскарабкались на вторую позицию в конференции.

В предстоящем поединке аналитики считают «Денвер» фаворитом с минимальным перевесом. За «Клипперс», скорее всего, не сыграет Джордж, а хозяевам с высокой вероятностью придётся обойтись без Миллсэпа. «Наггетс» проведут второй матч за двое суток, но обе встречи домашние. От ставок на классический исход логичнее воздержаться, поэтому мы полезем в личную статистику.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что «Денвер» реализовал лишь восемь из 39 бросков с дальней дистанции в матче с «Кливлендом». «Кавальерс» идут на предпоследнем месте по защитному рейтингу, а «Наггетс» дают 20,5% с дальней дистанции. Нонсенс. При этом проваливается вся команда. Йокич попал два из пяти, а остальные выступили ещё хуже.

Второй день подряд при поддержке трибун повторение столь аномального выступления стало бы чем-то невероятным. Хозяева должны куда лучше атаковать, поэтому мы проверим индивидуальный тотал трёхочковых Гэри Харриса больше 1.5 с коэффициентом 2.25 и аналогичную ставку на Уилла Бартона за 2.07.

Харрис и Бартон выходят в старте «Денвера». Оба в среднем делают больше четырёх попыток за матч, но не впечатляют своей точностью. Гэри попадает 31,4% из-за дуги, а Уилл — 35,3%. Патрик Беверли займётся опекой Маррея, а Кавай в регулярном чемпионате выкладывается в защите далеко не в каждом владении.

Так как коэффициент на обоих снайперов «Денвера» превышает «двойку», то для получения хотя бы символической прибыли нам достаточно прохода любой из ставок. В упомянутом поединке с «Кливлендом» Бартон выдал один из шести с дальней дистанции, а Харрис один из пяти. Если Уилл и Гэри не сбавят в интенсивности, количество перерастёт в качество.

Ставки на матч «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Накануне «Денвер» выдал чудовищные 20,5% точности с дальней дистанции в матче с «Кливлендом», у которого 29-я оборона в лиге. Мы проверим индивидуальный тотал трёхочковых Харриса больше 1.5 с коэффициентом 2.25 и аналогичную ставку на Бартона за 2.07. Гэри и Уилл выходят в стартовой пятёрке «Наггетс» и атакуют из-за дуги в среднем не меньше четырёх раз за встречу. Снайперы команды Майка Мэлоуна должны реабилитироваться за предыдущий провал.

Ставка №1: индивидуальный тотал трёхочковых Гэри Харриса больше 1.5 с коэффициентом 2.25.

Ставка №2: индивидуальный тотал трёхочковых Уилла Бартона больше 1.5 с коэффициентом 2.07.

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