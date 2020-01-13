«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз: Свечников попадёт Овечкину и Кузнецову под горячую руку

14 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Каролиной Харрикейнз». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.18.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (14.01.2020)

«Вашингтон» во второй раз за зиму проиграл два матча подряд. Неудача в Филадельфии вопросов не вызывает: абсолютно равный хоккей (2:3), завершение бэк-ту-бэка, слабая реализация лишнего и отсутствие помощи от вратаря. Спецбригады подвели, а Брэйден Холтби мало выручал — такое бывает.

Во-первых, у «Кэпиталз» совсем пропало большинство. С «Дэвилз» они 10 минут имели численное преимущество, но забили только один раз. Больше того — третью шайбу гости забросили в меньшинстве усилиями Блэйка Коулмана. И второе — огромное количество проигранных единоборств, в том числе на «точке». Евгений Кузнецов, например, выиграл всего два вбрасывания из 16.

Словом, за такой провал перед своими зрителями нужно исправляться. Следующий соперник хорош безо всяких оговорок: «Каролина» уверенно идёт в зоне плей-офф и никого не отпускает просто так. Кроме того, именно этот клуб выбил «столичных» в первом раунде минувшего розыгрыша Кубка Стэнли, забрав седьмой матч в овертайме.

Но есть и хорошая новость. Подопечные Тодда Рирдена уже терпели два поражения кряду нынешней зимой, было это в конце декабря. Тогда им удалось прервать серию именно на «Харрикейнз». 4 января они оказались сильнее на чужом льду (4:3), хотя поединок получился тяжелейшим.

Много выручал Илья Самсонов, без которого всё могло бы закончиться уже в дебюте. Российский вратарь каким-то чудом позволил своей команде отыграть на «ноль» в первом периоде, хотя «ураганы» вполне могли отгрузить Овечкину и партнёрам как минимум три-четыре шайбы. Многое будет зависеть от голкипера и теперь.

Холтби две предыдущие встречи провёл откровенно слабо. У «Вашингтона» большие проблемы с обороной и количеством обрезов, так что малейшие проблемы на последнем рубеже моментально приведут к неприятностям. Возвращение Самсонова в ворота на таком фоне вполне вероятно.

В пользу «Кэпс» говорит свой лёд и календарь. Дело в том, что «Каролина» проведёт третий матч за четыре дня — недавно был бэк-ту-бэк (сухие победы над «Аризоной» и «Лос-Анджелесом»), после которого хоккеисты получили сутки на восстановление. Этого может не хватить, ведь «столичные» наверняка будут злы после провала с «Дэвилз».

От этого и будем отталкиваться. Проверим 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03. Альтернативный вариант — победа «Вашингтона» в третьем периоде за 2.44. Если темп будет высоким, сил на концовку гостям может не хватить и преимущество фаворита в свежести рискует сказаться.

Второй вариант — Александр Овечкин наберёт очки в третьем периоде за 2.65. Россиянин получает огромный айстайм и практически не уходит со льда в большинстве, однако с результативностью в последнее время дела обстоят не лучшим образом. Битва с «Каролиной» наверняка получится близкой, а потому в нервной концовке от него будет зависеть многое. Ответа на разгромное поражение от «Нью-Джерси» в первую очередь ждут от лидера.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

«Каролина» проведёт третий матч за четыре дня — недавно был бэк-ту-бэк, после которого хоккеисты получили сутки на восстановление. Этого может не хватить, ведь «столичные» наверняка будут злы после провала с «Дэвилз». 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03 смотрится нормально.

Ставка №1: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

Ставка №2: Александр Овечкин наберёт очки в третьем периоде за 2.65.