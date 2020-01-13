Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте

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Тотал в ставках привлекает разнообразием: можно сделать ставку на тотал почти любого показателя статистики как всего матча, так и периода, команды или спортсмена. Разберём, что такое тотал в ставках, каково значение ставок на тотал для игроков БК, их виды, плюсы и минусы.

Что такое тотал в ставках на спорт

Тотал (ТБ/ТМ) — это ставка на количество результативных действий в матче или его отрезке. Это могут быть забитые мячи в футболе, шайбы в хоккее, количество очков в баскетболе и волейболе, геймы в теннисе. Это могут быть угловые, офсайды и жёлтые карточки, если брать футбол.



Индивидуальный тотал — это аналогичная ставка, которую вы делаете на показатели отдельного игрока или команды вместо всего матча.



Для прохода ставки на тотал больше (ТБ или верх) команда или спортсмен должны преодолеть установленную букмекерами планку результативности с перевесом хотя бы в половину очка. Чтобы прошла ставка на тотал меньше (ТМ или низ), итоговый результат должен быть ниже планки.

Когда делать ставки на тотал в футболе и другом спорте

При ставке на верх вы будете рассчитывать на зрелищную игру и получите адреналин от каждого удара по воротам в футболе, каждого владения в баскетболе. Вам неважно, кто победит. Главное, чтобы прошёл тотал. Если вы поставите на тотал меньше, выигрыш порадует вас при скучном матче.



Из-за психологии ставки на тотал больше в футболе и других видах спорта пользуются у игроков большей популярностью, чем ТМ. Это связано и с желанием увидеть красивую игру, и с пониманием того, что случайный гол может внести свои коррективы в происходящее на поле.

Виды ставок: обычный и азиатский тотал

Ставки на тотал делятся на два вида — обычный и азиатский тотал.



Обычный тотал кратен 0.5 или 1. Например, ТБ 2.5 и ТМ 2. У ставки на тотал, кратный 0.5, есть два возможных исхода — выигрыш и проигрыш. Допустим, вы поставили на ТБ 2.5 гола. Если в матче забьют 1-2 мяча или не забьют ни одного, то ставка проиграет, потому что количество голов ниже заданной планки. Если же забьют 3 гола или больше, вы в шоколаде.



Круглый тотал отличается тем, что по ставке возможен возврат (он же расход) в том случае, если количество событий в матче — например, голов — равняется значению вашего тотала. То есть ставку на ТМ 2 гола вам вернут, если в матче забьют ровно два мяча. В остальном расчёт такой же.



Азиатский тотал кратен 0.25. Например, ТМ 1.25. При ставке на азиатский тотал её сумма делится на две части поровну между соседними значениями — например, для ТМ 1.25 ими будут ТМ 1 и ТМ 1.5. Затем обе половинки рассчитываются по правилам для обычных тоталов — с тем коэффициентом, по которому вы ставили на азиатский тотал. Из-за этого, к примеру, одна половинка может проиграть, а другая выиграть.

Примеры расчёта ставок на тотал

Вы поставили 1000 рублей на тотал больше 1.5 мяча с коэффициентом 1.80. Если в матче будет забито два или больше голов, то вы получите выплату 1800 рублей: 1000 х 1.80. В противном случае вы проиграете.



Вы поставили 1000 рублей на тотал меньше 2 мячей с коэффициентом 2.30. Три гола или больше приведут к проигрышу, ровно два забитых мяча обеспечат расчет с коэффициентом 1.00, то есть возврат. Один гол или их отсутствие гарантирует выплату на сумму 2300 рублей: 1000 х 2.30.



Вы поставили 1000 рублей на тотал больше 2.75 гола с коэффициентом 3.00: 500 рублей пойдут на ТБ 2.5, ещё 500 рублей пойдут на ТБ 3. Если команды забьют на двоих четыре гола или больше, то ставка выиграет целиком и принесёт выплату в 3000 рублей: 1000 x 3.00. Если будет ровно три гола, то половина ставки выиграет, а по второй будет возврат, при этом выплата составит 2000 рублей: 500 x 3.00 + 500. Если же в матче забьют два гола или меньше, то ставка проиграет целиком.



Ставки на индивидуальный тотал букмекер рассчитывает так же, но учитывая результаты отдельной команды или спортсмена.

Стратегии ставок на тотал для футбола и хоккея

Попробуйте начать ставить на тоталы со следующих двух стратегий.



Экспресс-тотал



Вам нужно выбрать два матча, в которых букмекеры дают примерно равные коэффициенты (не меньше 1.74) на ТМ 2.5 и ТБ 2.5. Вы составляете три экспресса:



1. ТБ 2.5 в обеих встречах.



2. ТБ 2.5 и ТМ 2.5.



3. ТМ 2.5 и ТБ 2.5.



Вы ставите одинаковые суммы. В каждом случае коэффициент превысит 3.00, поэтому любой заход гарантирует прибыль. Потеря средств возможна только в случае ТМ 2.5 в обоих матчах.



Догон-тотал



Вам нужно выбрать команду, в матчах которой несколько раз подряд сыграл ТМ 2.5, а коэффициент на ТБ 2.5 регулярно превышает 2.00. Вы делаете ставку размером 1-2% от вашего банка на тотал больше 2.5 и удваиваете сумму в случае проигрыша. Вы получите прибыль после первого матча с тремя или более голами.

Плюсы и минусы ставок на тотал

Преимущества ставок на тотал таковы:



● заходят как усилиями одной команды или спортсмена, так и двух,



● принимаются в любой букмекерской конторе,



● можно получить возврат по ставке на круглый тотал.



Как недостаток можем отметить переоценку вероятности тотала больше по причине того, что игроки обычно ставят именно на ТБ. Это делает ставку невыгодной. Кроме того, поначалу сложно разобраться в азиатском тотале.



Ставки на тотал делают и опытные игроки, и новички. Этот вид ставок относится к бигмаркетам, то есть самым популярным в линии букмекера., Если вы понимаете, что такое тотал в ставках и правильно выбираете значение тотала для каждого отдельного матча, тогда вам обеспечен и адреналин при просмотре спортивного события, и выгода от ставок.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!