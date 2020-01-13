«Трактор» — «Металлург». Прогноз: берём коэффициент 3.00 в матче-дерби КХЛ

14 января в матче регулярного чемпионата КХЛ “Трактор” в Челябинске встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время предлагается с коэффициентом 2.01.

Анализ матча «Трактор» — «Металлург» (14.01.2020)

Работа Владимира Юрзинова потихоньку проявляется. “Трактор” худо-бедно начал набирать очки. В девяти последних матчах лишь дважды пришлось остаться с пустыми руками, но там и соперники были что надо — “Спартак” (2:5) и “Авангард” (1:5). Во всех остальных случаях удалось дойти как минимум до овертайма.



Вот только слишком многое было потеряно в предыдущие месяцы, прежде всего осенью. Сейчас команда выполняет строго местечковые задачи. Недавно, например, ушла с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Но есть подозрение, что ненадолго: у “Амура” столько же очков и три игры в запасе.



Накануне “мишки” потерпели обидное поражение от ХК “Сочи” (2:3 Б) на своём льду. Дважды вели в счёте (дубль оформил Томаш Гика), но оба раза позволили сопернику отыграться. А в серии буллитов не смогли ни разу пробить Илью Проскурякова и ограничились одним очком.



“Металлург” штампует победу за победой — в шести последних матчах он уступил всего один раз. Да и то лучшему клубу Восточной конференции “Ак Барсу” на его льду (0:2). При этом нельзя сказать, что с качеством хоккея у подопечных Ильи Воробьёва полный порядок. Скорее наоборот.



Поединок в Казани это блистательно показал — без Василия Кошечкина “барсы” наверняка оформили бы разгром. “Лисы” ничего не могли придумать в атаке, регулярно действуя по одному шаблону: доехать до красной линии, вбросить шайбу в чужую зону и там попытаться навязать борьбу.



Не получалось ровным счётом ничего. Итог — один из самых лёгких “сухарей” для Тимура Билялова. Молодому вратарю пришлось отразить всего 12 бросков за 60 минут, хотя ММг четыре раза получал численное преимущество. Добавить к этим цифрам особенно нечего.



В остальном “Металлург” вырывал равные игры: почти во всех случаях соперники смотрелись не хуже, но не могли добраться до победы. Иногда всё решали спецбригады, иногда — озарения Сергея Мозякина, а иногда — блистательная игра вратарей. Магнитогорцы уже пятые на Востоке, однако по качеству хоккея всё не так очевидно.



В связи с этим мы будем играть от аутсайдера. Во-первых, непосредственно по игре в последние недели хозяева если и уступают, то не так уж много. Во-вторых, южноуральское дерби — это всегда особый случай, в котором турнирные расклады и очки мало что значат.



Напротив, победа над принципиальным соперником станет отдушиной в столь непростой сезон, который почти наверняка закончится в феврале. Соответственно “мишки” будут биться и грызть лёд. Плюс фактор своего льда. Статистика говорит, что “Трактор” не проигрывал “Металлургу” в Челябинске в основное время в шести последних поединках.



Вот и не будем мудрить. 1Х идёт за вполне приличный коэффициент 1.79. При желании можно докупить тотал. Например, 1Х + ТБ 3.5 шайбы оценивается в дивную “тройку”, хотя свои 2-3 гола челябинцы в последнее время исправно оформляют. Вроде бы смотрится здорово.

Также проверим тотал больше 4.5 минуты штрафа в первом периоде за 2.30. Обычно очные встречи получаются боевыми, так что единоборств и стыков должно быть достаточно. В принципе, вероятность большого числа удалений довольно высока.

Ставки на матч «Трактор» — «Металлург»

“Металлург” исправно набирает очки в последнее время, хотя показывает довольно средний хоккей. На своём льду у “Трактора” будут вполне осязаемые шансы зацепиться. “Трактор” не проигрывал “Металлургу” в Челябинске в основное время в шести предыдущих поединках. Возьмём 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 3.00.



Ставка №1: “Трактор” не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 3.00.



Ставка №2: тотал больше 4.5 минуты штрафа в первом периоде за 2.30.