«Адмирал» — «Авангард». Прогноз: во Владивостоке Хартли помогут спецбригады

15 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» во Владивостоке встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время предлагается с коэффициентом 1.75.

Анализ матча «Адмирал» — «Авангард» (15.01.2020)

«Адмирал» лишился из-за травм нескольких важнейших исполнителей, выпал из зоны плей-офф, но даже не думает опускать руки. После ужасающей серии из пяти поражений команда пришла в себя и одержала две победы в трёх матчах, хотя календарь был весьма неприятный.

Четыре выездные игры подряд за семь суток — это большое испытание для любого коллектива, особенно если «скамейка» явно коротковата. Начинать год с такого графика врагу не пожелаешь. Однако отрезок удалось пройти не то чтобы хорошо, но достойно — два набранных очка.

7 января «моряки» победили в Нижнем Новгороде (2:1): бодро провели дебют, забросили две шайбы к исходу семи минут, а затем героически выстояли. Спустя сутки они разгромно уступили в Екатеринбурге (2:5), хотя и там имели шансы зацепиться. В течение 40 минут игра была равной, но постоянные удаления и усталость сказались в третьем периоде.

Выездная серия осталась позади, но это не значит, что клубу из Владивостока стало легче. Три домашних матча подряд — хорошо, вот только уровень соперников запредельный: «Ак Барс», а затем спаренные поединки с «Авангардом». То есть три матча с двумя лучшими командами Восточной конференции.

Старт получился удивительным: подопечные Сергея Светлова разгромили казанцев со счётом 5:1. Конечно, без доли везения тут не обошлось. Дмитрий Квартальнов поспешил с заменой Адама Рейдеборна (швед пропустил две шайбы, но его вины в них не было), а Амир Мифтахов отстоял ниже своего уровня и вполне мог избежать как минимум двух голов из трёх.

Хозяева забросили пять шайб с 18 бросков, а у «барсов» из 40 выстрелов цели достиг один. Александр Трушков без вопросов выдал блистательный матч, но нельзя списать всё на одну лишь удачу. «Адмирал» действительно был хорош и умело сыграл на ошибках противника. А зашкаливающая реализация оказалась скорее бонусом за хорошо проделанную работу.

Лучший клуб конференции нельзя обыграть со счётом 5:1 за счёт одной лишь удачи. «Адмирал» остаётся в седле и продолжает борьбу, хотя с «Авангардом» точно не будет проще. Разница в индивидуальном мастерстве и глубине состава не вызывает сомнений. Тем не менее пара аргументов в пользу дальневосточников имеется.

Прежде всего свежесть. «Адмирал» провёл лишь один матч за пять суток, а «Авангард» в третий раз подряд сыграет на выезде за пять дней. Два предыдущих поединка получились крайне энергозатратными: 3:0 в Нур-Султане в битве за второе место на Востоке и 2:1 Б в Хабаровске.

С «Амуром» омичи выглядели тяжеловато, в стартовые 40 минут они ничего не могли поделать с вязкой обороной «тигров». Закрываться «моряки» умеют как минимум не хуже, да и статистика очных встреч говорит скорее в пользу аутсайдера. Вот результаты трёх последних игр во Владивостоке: 0:2, 4:1 и 5:4.

В общем, сыграем от хозяев. «Адмирал» откроет счёт за 2.47 — смотрится здорово. С «Амуром» подопечные Боба Хартли долго запрягали. Также проверим гол гостей в большинстве за 2.45. В двух предыдущих матчах соперники омичей обошлись без малых штрафов, но «моряки» — среди лидеров КХЛ по количеству двухминутных удалений.

Ставки на матч «Адмирал» — «Авангард»

Фавориту будет сложно. «Адмирал» провёл лишь один матч за пять суток, а «Авангард» в третий раз подряд сыграет на выезде за пять дней. Два предыдущих поединка получились крайне энергозатратными. Вполне возможно, что гости будут действовать неровно на фоне усталости.

Ставка №1: «Адмирал» откроет счёт за 2.47.

Ставка №2: «Авангард» забьёт в большинстве за 2.45.