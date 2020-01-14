«Мемфис» — «Хьюстон». Прогноз: защита «Рокетс» преобразится без Уэстбрука

15 января на паркете «ФедЭксФорум» в матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис» примет «Хьюстон». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты считают «Рокетс» фаворитом поединка. Сделать ставку на Джеймса Хардена и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа «Гриззлиз» оценивается аналитиками коэффициентом 2.64.

Прогноз матча «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» (15.01.2020)

«Мемфис» набрал фантастическую форму, и Йонас Валанчюнас уже начал мечтать о попадании в плей-офф. Текущая победная серия «Гриззлиз» составляет пять матчей, а общий баланс 18-22. Джа Морант и компания располагаются на восьмой строчке на Западе.

У «Хьюстона» в активе баланс 26-12 и четвёртая позиция в той же конференции. «Рокетс» конкурируют с «Наггетс», «Джаз» и «Клипперс» за вторую строчку на Западе, которая гарантирует преимущество своего паркета в первом и втором раундах плей-офф. Учитывая уровень соперников, Хардену с партнёрами желательно не сбавлять темп в регулярном чемпионате.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Чистая победа «Хьюстона» с учётом овертайма идёт за 1.54, но нужно учитывать один важный нюанс. Встречу пропустит Расселл Уэстбрук, и на итоговом результате отсутствие разыгрывающего «Рокетс» может сказаться самым непредсказуемым образом.

На наш взгляд, стоит проверить индивидуальный тотал «Мемфиса» меньше 116.5 очка с коэффициентом 1.93. Да, сейчас «Гриззлиз» выдают свой лучший отрезок в сезоне. Морант и компания пробили установленную букмекерами планку в семи последних матчах, однако в ближайшем поединке серия может прерваться.

Отсутствие Уэстбрука положительно влияет на защиту «Хьюстона» сразу по нескольким причинам. Без Расселла «Рокетс» сбавляют темп и занимаются привычным для последних сезонов делом: Харден подолгу возится с мячом, от чего снижается количество владений в матче.

Сам Уэстбрук далеко не лучший защитник. Без Расселла «Хьюстон» провёл пять поединков и только в одном случае пропустил больше 115 очков, когда уступил «Нью-Орлеану» со счётом 112:127. Но на упомянутой встрече не стоит заострять внимание, так как отсутствовали ещё Капела и Харден, а «Рокетс» проводили второй матч за двое суток.

Сейчас все лучшие защитники «Хьюстона» в боевой готовности. Капела, Такер и Хаус способны остановить нападение «Мемфиса». В нынешнем сезоне команды уже встречались на паркете «ФедЭксФорум». Тогда Уэстбрук также отсутствовал, и «Гриззлиз» еле-еле наковыряли сотню. Пожалуй, букмекеры завысили планку на результативность хозяев, чем стоит воспользоваться.

Ставка на матч «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс»

С коэффициентом 1.93 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Мемфиса» меньше 116.5 очка. В семи последних матчах «Гриззлиз» пробили установленную планку, но серия может прерваться в ближайшей встрече. «Хьюстон» сыграет без Уэстбрука, из-за чего снизится темп и увеличится концентрация в защите. Без Расселла «Рокетс» гораздо эффективнее действуют в обороне.

Ставка: индивидуальный тотал «Мемфис Гриззлиз» меньше 116.5 очка с коэффициентом 1.93.

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