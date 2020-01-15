«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: не ставьте крест на Умарке и Сошникове

16 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Андрея Мартемьянова в основное время предлагается с коэффициентом 1.89.

Анализ матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (16.01.2020)

Обе команды проиграли предыдущие матчи, хотя сделали это по-разному. “Салават” вообще уступил в третьей игре из четырёх, вновь вызвав целый ряд вопросов. Уфимцы традиционно отличаются нестабильностью и парадоксальностью. Вот и теперь они стабильно показывают достойный хоккей, но теряют очки.



С одной стороны, во всех трёх случаях на льду царила как минимум равная борьба. То есть говорить о каких-то провалах нельзя. Подопечные Николая Цулыгина, конечно, действуют рвано и чередуют отличные отрезки с ужасными, но в середине сезона подобное можно сказать про львиную долю клубов КХЛ.



С другой, очков за это не дают, а количество поражений с разницей в одну-две шайбы перешло все разумные границы. Обе победы в 2020 году одержаны по делу и с запасом: сначала хлопнули на родном льду ЦСКА (4:2), а затем там же разгромили рижское “Динамо” (5:0).



Ещё три игры получились равными — и каждая из них закончилась поражением. 1:2 ОТ с “Локомотивом”, 3:4 с московским “Динамо” и на десерт 3:5 с “Барысом”. В Казахстане вообще получились натуральные качели. Инициатива переходила из рук в руки, и дело могло завершиться чем угодно.



“СЮ” проспал дебют, а Андрей Кареев показал себя очень слабо. Зевнул третью шайбу, да и в двух других случаях мог выручить. При 1:3 место в воротах занял Юха Метсола, гости сравняли счёт, а в третьем периоде имели все шансы победить. Даже Андрей Скабелка на пресс-конференции признал, что “Барыс” в заключительном отрезке 8-10 минут не мог элементарно выйти из зоны.



Но уфимцы свои моменты не реализовали, а затем зевнули контратаку “два в два”. Спустя ещё 49 секунд они пропустили снова и отыграться уже не смогли. Теперь предстоит выезд в Екатеринбург, за которым последует небольшая пауза на ФОНБЕТ Матч звёзд — 2020.



“Автомобилист” накануне ничего не смог противопоставить “Северстали” (1:3). Клуб из Череповца выглядел энергичнее, в первые 40 минут практически ничего не позволив сопернику. Моменты у гостей появились ближе к концовке, когда у них не осталось выбора, кроме как пойти вперёд большими силами.

Не будем мудрить и возьмём Х2 за 1.89. “Салават” показывает вполне приемлемый хоккей в 2020 году, бесконечные поражения в 1-2 шайбы при такой игре рано или поздно уйдут. “Автомобилист” сейчас не отличается стабильностью, так что шансы зацепиться за очки у гостей будут.



Играть с подопечными Андрея Мартемьянова уфимцы умеют. Именно их “СЮ” выбил во втором раунде минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. Причём для итогового успеха хватило пяти матчей.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

“Салават” показывает вполне приемлемый хоккей в 2020 году, бесконечные поражения в 1-2 шайбы при такой игре рано или поздно уйдут. “Автомобилист” сейчас не отличается стабильностью, так что шансы зацепиться за очки у гостей будут. Не будем мудрить и возьмём Х2 за 1.89.



Ставка: “Салават Юлаев” не проиграет за 1.89.