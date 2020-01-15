«Торпедо» — «Динамо» М. Прогноз: главными в Нижнем Новгороде станут вратари

16 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде встретится с московским «Динамо». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Владимира Крикунова в основное время предлагается с коэффициентом 2.29.

Анализ матча «Торпедо» — «Динамо» (Москва) (16.01.2020)

«Динамо» — традиционно неудобный соперник для нижегородцев. Матчи этих команд почти всегда получаются близкими, плотными и нервными, с обилием единоборств и удалений. И, как правило, заканчиваются в пользу бело-голубых. Иногда за пределами основного времени.

«Торпедо» проиграло шесть предыдущих очных встреч. Четыре из них — в основное время, а ещё две — по буллитам. При этом за 60 минут с динамовцами в предыдущий раз удалось совладать аж в сентябре 2016 года, когда москвичами руководил ещё Сергей Орешкин. Дело закончилось со счётом 1:0, отличился Дмитрий Сёмин.

С тех пор много воды утекло, но нижегородцы проигрывают что в регулярном чемпионате, что в плей-офф (1-4 в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне-2016/2017). Даже предыдущий розыгрыш Кубка губернатора получился неудачным: «Динамо» выиграло на групповой стадии со счётом 3:2, а финале вновь оказалось сильнее (2:1).

Подопечным Владимира Крикунова на старте 2020 года выпал чудовищный график с минимальным количеством времени на отдых. На таком фоне они проиграли два из трёх предыдущих поединков, но там и соперники были в полном порядке — ЦСКА (1:4) и СКА (1:2 ОТ).

Зато дальше команда получила 3,5 суток на восстановление. Этого более чем достаточно, чтобы накопить силы и собраться с мыслями. Физическая подготовка у бело-голубых в порядке, так что нет никаких сомнений — в Нижнем Новгороде у них не возникнет проблем с движением.

«Торпедо» только во вторник провело тяжелейшую игру с «Сочи», с огромным трудом выцарапав два очка. Оба вратаря много выручали, потому при обилии моментов дело ограничилось двумя шайбами в основное время. А в овертайме преимущество хозяев оказалось огромным, точный бросок Даниила Ильина стал решающим (2:1 ОТ).

Значимость той победы сложно переоценить. Подопечные Дэвида Немировски находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Именно «Сочи» является их основным преследователем. Победа в очной встрече (пусть и в дополнительное время) позволила увеличить отрыв до шести очков.

«Динамо» тем временем бьётся за третью строчку Запада с «Йокеритом». Обеим командам нужны очки, так что игра вряд ли получится открытой. На наш взгляд, тотал меньше 5 шайбы за 1.84 надо брать. Соперники не пробивали эту планку на протяжении пяти поединков.

Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 5,5 шайбы за 2.44. В остальном шансы кажутся близкими к равным. Скорее всего, нас ожидает бойкий и интенсивный хоккей, в котором многое будет зависеть от действий голкиперов и спецбригад.

Ставки на матч «Торпедо» — «Динамо» М

Обеим командам нужны очки, так что игра вряд ли получится открытой. «Торпедо» обороняет восьмую строчку от «Витязя», «Динамо» бьётся за третье место на Западе. На наш взгляд, тотал меньше 5 шайбы за 1.84 надо брать. Соперники не пробивали эту планку на протяжении пяти поединков.

Ставка: тотал меньше 5 шайбы за 1.84.