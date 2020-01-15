Стратегия догон позволяет перекрыть все потери одной ставкой. Но стоит ли игра свеч? «Чемпионат» разобрал, что значит и как ставить догон.

Стратегия ставок догон: что значит и как ставить, примеры в футболе и другом спорте

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Главное преимущество догона — возможность получения прибыли одной успешной ставкой после серии неудач. Из-за этого догон кажется беспроигрышной стратегией. Но так ли это на самом деле? Давайте разберём, что такое стратегия догон, на что и как по ней ставить.

Что такое стратегия догон в ставках

Догон — это стратегия распределения игрового банка в ставках на спорт, при которой вы увеличиваете сумму следующей ставки после каждого проигрыша так, чтобы первый же выигрыш принёс прибыль.



Стратегия догон в ставках на спорт — это вариация мартингейла, используемого для игры в казино. По мартингейлу вы ставите на красное и чёрное либо чёт-нечет и удваиваете ставку после каждого проигрыша. Когда выигрываете, то получаете прибыль в размере первой ставки.



Догон — рискованная стратегия. Чёрная полоса из нескольких неудач может настичь каждого. Поэтому делайте первую ставку на сумму не более 1-2% от банка. Даже опытные игроки редко начинают с большего.

Как ставить догоном

Для получения прибыли по стратегии догон пользуйтесь формулой: (размер ставки х коэффициент) > (сумма проигранных ставок)



Разберём варианты игры догоном на конкретных примерах.

1. Догон в три шага. Начальный размер ставки — 100 рублей. Вы берёте первое событие с коэффициентом 2.00. В случае проигрыша в следующем матче ставите 200 рублей за 2.00. При повторной неудаче снова ставите за 2.00, но уже 400 рублей. Если ставка выиграет, то выплата составит 800 рублей, а чистая прибыль — 100 рублей (800 — 100 — 200 — 400).

2. Догон с игровым банком на коэффициент 2.00. Представим, что ваш игровой банк составляет 10 000 рублей, первая ставка — 100 рублей, а коэффициент во всех случаях равен 2.00. Таблица с результатами по стратегии догона может выглядеть следующим образом.

Сумма ставки Результат Размер банка 100 Проигрыш 9900 200 Проигрыш 9700 400 Проигрыш 9300 800 Проигрыш 8500 1600 Проигрыш 6900 3200 Выигрыш 10100 100 Выигрыш 10200 100 Проигрыш 10100 200 Проигрыш 9900 400 Проигрыш 9500 800 Выигрыш 10300

Несколько поражений подряд сильно бьют по банку и приводят к увеличению суммы ставки до размера, которым вы можете не быть готовы рисковать. Первый успех сразу перекрывает предыдущие неудачи.

3. Альтернативный догон. После серии неудач вы можете попытаться получить прибыль за счёт более надежного события. Чтобы выйти в плюс с коэффициентом ниже 2.00, вам придётся увеличить сумму ставки. Представим эту стратегию со стартовым банком 5000 рублей и первой ставкой в 100 рублей в таблице ниже.

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 100 2.00 Проигрыш 4900 200 2.00 Проигрыш 4700 400 2.00 Проигрыш 4300 800 2.00 Проигрыш 3500 2600 1.60 Проигрыш 5060 100 2.00 Проигрыш 4960 200 2.00 Выигрыш 5160

После серии из четырёх поражений вы ставите на надёжное событие с коэффициентом 1.60. Размер ставки подобран таким образом, чтобы один заход перекрыл сумму всех предыдущих проигрышей и принес прибыль.



Будьте готовыми к серии из десяти и более поражений. Начиная делать ставки по стратегии догон, игроки заранее рассчитывают размер первой ставки и количество шагов, которые они смогут пройти со своим игровым банком, прежде чем закончатся деньги.

Стратегии ставок догоном: на что можно ставить

Догон в ставках используют в видах спортах с большим количеством матчей в течение года: футболе, теннисе, хоккее и баскетболе. Ниже мы рассмотрим шесть стратегий догона, которыми вы можете пользоваться.

Догон на ничью в футболе

Букмекерские конторы обычно дают на ничью в футбольном матче коэффициент выше 3.25. Поэтому для получения прибыли вам не нужно увеличивать размер ставки в два раза.

Опытные игроки отбирают матчи для догона на ничью по 4 критериям:

турниры, в которых большое количество ничьих;

команды, которые долгое время не играли вничью;

соперники, часто играющие друг с другом вничью;

встречи, в которых ничья устроит обе команды.

По этой стратегии вы догоняете ничью. Ставите на неё в первом избранном матче. Если проиграли, то увеличиваете сумму и ставите в следующем матче. Так до тех пор, пока не выиграете.

Стратегия догона в футболе на проигрыш фаворита

Коэффициенты на аутсайдеров могут варьироваться от 2.00 до 30.00.



Выберите команду с длительной серией побед и по стратегии догона ловите поражение. Высокий коэффициент можно поймать, когда один из грандов играет через 2-3 дня после Лиги чемпионов на поле аутсайдера.

Ставки на четверти в баскетболе

Вы ставите на победу аутсайдера в первой четверти баскетбольного матча. В случае неудачи ставьте на него по стратегии догона в каждой следующей четверти вплоть до окончания встречи. Если ни одна ставка не сыграла, берите следующий матч и продолжаете увеличивать сумму ставки.



Даже в матче лучшей и худшей команд лиги фаворит редко выигрывает все четверти. Иногда баскетболисты топ-клуба не сразу включают максимальные обороты, а в случае большой разницы в счёте тренер лидирующего коллектива нередко бросает в бой резервистов.

Догон против фаворита в женском теннисе

Рекомендуем ставить по этой стратегии на аутсайдеров в женском теннисе, так как вероятность сенсации в нём выше, чем в мужском.



Если фаворит одержал победу на предыдущем турнире или испытывает проблемы со здоровьем, то нужно ставить на аутсайдера. В случае неудачи вы применяете стратегию догона против фаворита. В женском теннисе серии из десяти побед большая редкость.

Стратегия догона в хоккее

В первом периоде вы ставите на тотал шайб больше 1.5 и повторяете эту ставку в двух следующих игровых отрезках в случае неудачи. Выиграть не удалось? Выбираете следующий матч и действуете по стратегии догона.



В большинстве лиг коэффициент на ТБ 1.5 в периоде сильно ниже 2.00, но три низовых отрезка подряд в хоккейном матче случаются редко. Вам следует выбирать матчи команд с высокой результативностью.

Ставки на тоталы в футболе

Вы выбираете команду, в матчах которой несколько раз кряду случился низ, то есть тотал меньше, или верх, то есть тотал больше. Делайте первую ставку на прекращение серии и в случае неудачи продолжайте до победы.

Особенности стратегии догона в ставках на спорт

Заранее рассчитайте количество допустимых поражений, а первую ставку сделайте размером не более 2% от банка. Один заход перекроет сумму всех предыдущих проигрышей и принесет выигрыш. Но помните, что серия даже из нескольких неудач поднимет сумму следующей ставки.



Обратите внимание на то, что букмекерские конторы ограничивают максимальную ставку для каждого события. Поэтому у вас могут не принять ту сумму, которую надо поставить для успеха догона.



Догон — это игровая стратегия, которая не гарантирует успеха, а лишь перераспределяет суммы выигрышей и проигрышей: вы проигрываете редко и много, а выигрываете часто и мало. Чтобы ставки по догону были успешны, выбирайте недооценённые букмекером ставки — валуи.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!