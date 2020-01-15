Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Когда бой, где смотреть, котировки и ставки букмекеров

19 января 2020 года в Лас-Вегасе состоится бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором (Ирландия, 21-4-0) и Дональдом Серроне (США, 36-13-1). Этот поединок возглавит турнир UFC 246. Ниже основная информация, которая может пригодиться любителям ММА.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне, UFC 246: где и когда бой, во сколько начало

Бой пройдёт 19 января 2020 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Поединок возглавит номерной турнир UFC 246, а начнётся он не ранее 06:30 мск.

Макгрегор против Серроне на UFC 246, 19 января 2020 года: по какому каналу покажут бой

Жителям России поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале “Рен-ТВ”. Также бой Макгрегора и Серроне покажут телеканалы ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания) и Setanta Sports Ukraine (Украина).

Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: где смотреть прямую трансляцию боя

Если у вас не будет возможности посмотреть поединок по телевизору, в этом нет ничего страшного. Бой ирландца и американца в Лас-Вегасе в прямом эфире покажет UFC TV, причём трансляция начнётся в 04:00 мск и вместит в себя несколько предварительных боёв. В том числе с участием Алексея Олейника, Энтони Петтиса и Холли Холм.

Макгрегор — Серроне, UFC 246: гонорары бойцов за поединок в Лас-Вегасе

Согласно неофициальным данным, Конор получит за бой $ 5 млн, а его соперник — $ 2 млн. В эту сумму не входит процент от продажи платных трансляций PPV, которых, как ожидается, будет не меньше 1-1,5 млн.

Макгрегор — Серроне: котировки и ставки букмекеров на бой 19 января 2020 года

Букмекеры считают явным фаворитом ирландца, причём постепенно котировки на его победу падают. Изначально успех Макгрегора оценивался коэффициентом 1.42, сейчас на него дают 1.32 (около 74%). Победа Серроне идёт за 3.68 (25%), ничья — за 61.0 (1%).

Прогноз и коэффициенты на бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Конор не выходил в октагон 15 месяцев, когда уступил Хабибу на UFC 229. 6 октября позапрошлого года в Лас-Вегасе ирландец проиграл в четвёртом раунде боя за чемпионский титул в лёгком весе, попавшись на болевой приём на челюсть.



Несмотря на это, шансы Серроне кажутся крайне низкими. Ему уже 36 лет, последние годы получились неудачными. Американец находится на спаде, потерпев шесть поражений в десяти предыдущих поединках. Говорить о реальной конкуренции тут не приходится.



Похоже, Ковбой принял роль разменной монеты: громкое имя позволит продать бой с Конором и помочь ирландцу вернуться в большую игру после долгого простоя, а также того самого поражения от Хабиба. На наш взгляд, Макгрегор уверенно победит.

Ставки на бой Макгрегор — Серроне от экспертов

Подавляющее большинство экспертов не сомневается в победе Макгрегора. Боец UFC Джонни Уокер отметил, что если бой продлится больше двух раундов, то ирландец получит ощутимое преимущество. Член Зала славы UFC Диего Санчез считает, что поединок может стать легендарным. По его словам, стоит ожидать нокдаунов и крови.



Менеджер российских бойцов ММА Александр Скаредин заметил, что UFC выгоднее победа ирландца и оценил шансы как 60 на 40 в пользу Макгрегора. Известный промоутер Владимир Хрюнов признался, что рассчитывает на возрождение Конора. Скорее всего, так и получится.