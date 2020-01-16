«Шальке-04» — «Боруссия М». Прогноз: во втором тайме команды раскроются

17 января на стадионе «Фельтинс-Арена» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» примет «Боруссию М». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты считают шансы соперников практически равными. Сделать ставку на «горняков» в букмекерских конторах можно за 2.66. Победа «жеребят» оценивается аналитиками коэффициентом 2.74.

Прогноз матча «Шальке-04» — «Боруссия М» (17.01.2020)

«Боруссия М» стала, пожалуй, главным открытием по итогам первого круга в немецкой Бундеслиге. «Жеребята» не обладают финансовой мощью, но 35 очков за 17 туров в конкурентном немецком чемпионате — это потрясающий результат. Марко Розе выжимает из своих парней практически максимум.



«Шальке-04» отстаёт от ближайшего соперника на пять очков, но турнирное положение «горняков» могло быть ещё лучше. Перед паузой коллектив Давида Вагнера в двух подряд матчах выдал ничью, ведя в счёте по ходу поединков.



Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на обе команды, что вполне логично. У «Боруссии М» больше очков, но «Шальке-04» выступит при поддержке родных трибун. Для обоих соперников предстоящая встреча станет первой официальной проверкой за четыре недели. По товарищеским противостояниям форму «горняков» и «жеребят» оценить трудно.



На наш взгляд, в подобных случаях стоит отталкиваться от статистики. 17 туров — это вполне приемлемая дистанция для выводов. С коэффициентом 1.94 мы возьмём тотал второго тайма больше 1.5. В первом круге «Боруссия М» и «Шальке-04» выдали ничью 0:0. Повторение подобного результата маловероятно.



По итогам 17 туров у «горняков» разница мячей 29:21, а у «жеребят» — 33:18. У подавляющего большинства команд основная масса результативных действий приходится на второй тайм. В случае «Боруссии М» и «Шальке-04» мы имеем дело с однозначной статистикой в пользу нашего выбора.



В матчах с участием «Боруссии М» было забито 29 голов в 17 вторых таймах нынешнего сезона Бундеслиги. В поединках с «Шальке-04» этот показатель составляет 35 мячей. Обе команды в первую очередь думают о созидании, при этом в атакующих группах нет явного перекоса в сторону одного-двух исполнителей.



По системе «гол+пас» Марку Тюрам из «Боруссии М» идёт на десятой строчке, а Амин Арит из «Шальке-04» на 15-й позиции. «Горняки» и «жеребята» входят в топ-5 самых результативных команд Бундеслиги с исполнителями среднего уровня. Это говорит о том, что подход обоих коллективов позволяет генерировать достаточное количество опасных моментов.

И «Шальке-04» и «Боруссия-М» в среднем пропускают больше гола. Ничья не устроит ни одну из команд с точки зрения турнирных перспектив. Любой счёт будет вынуждать атаковать «горняков» или «жеребят» вплоть до финального свистка, поэтому мы ожидаем как минимум пару мячей во втором тайме.

Ставка на матч «Шальке-04» — «Боруссия М»

С коэффициентом 1.94 мы сделаем ставку на тотал второго тайма больше 1.5. По итогам 17 туров на выбранном нами отрезке в матчах с участием «Боруссии М» было забито 29 голов, а в поединках «Шальке-04» — 35. Обе команды нацелены на атаку, а ничья никого не устроит с турнирной точки зрения, поэтому моментов хватит на всех.



Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.94.

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