Как выбрать хорошее приложение для ставок на спорт? Букмекерская контора для Android и iOS

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!



Мобильные приложения букмекерских контор стали незаменимым инструментом для большинства игроков на ставках. Около 80% ставок делают с телефонов — через мобильную версию сайта или приложение. В этой статье мы разберём, как выбрать мобильное приложение букмекера, как им пользоваться, и определим лучшее приложение для ставок на спорт.

Зачем нужны приложения для ставок на спорт

Делать ставки на спорт через компьютер удобно только дома или на работе, когда вы комфортно расположились с ноутбуком в мягком кресле. Но если вы смотрите спорт в баре или на стадионе, куда-то спешите, путешествуете либо лишены доступа к компьютеру, то мобильная версия сайта букмекерской конторы или приложение — лучший вариант.



Мобильные приложения для ставок повторяют весь функционал основного сайта. Главные их плюсы в сравнении с мобильной версией сайта:



● быстрее работают при слабом интернете,



● более удобный интерфейс,



● более высокая скорость работы.



Для тех, кто ставит в лайве, то есть делает ставки на спорт в режиме реального времени, мобильные приложения просто незаменимы.

Как скачать и как пользоваться мобильным приложением букмекерской конторы

Мобильные приложения на iOS можно скачать в AppStore. Пользователи Android должны будут скачать программу для ставок на телефоне через сайт букмекерской конторы, так как эти приложения ограничены в Google Play. Обычно вам предложат скачивание при заходе на сайт с телефона.



После скачивания приложения для ставок его иконка появится на экране смартфона или планшета. Если у вас есть логин и пароль, зайдите в аккаунт. Если вы не зарегистрированы, создайте счёт через приложение.

Как выбрать мобильное приложение для ставок

При выборе того, какое скачать мобильное приложение букмекерской конторы, обращайте внимание на пять критериев.



1. Производительность. Приложение должно работать быстро. При этом оно не должно перегружать операционную систему мобильного устройство и не должно тратить заряд батареи сверх меры. Стабильная работа без багов и глюков также можно отнести сюда.



2. Удобство интерфейса. Вы должны интуитивно ориентироваться в разделах, добираться за пару-тройку секунд до любой функции и раздела. Оформление ставки должно быть легким и быстрым.



3. Устойчивость к качеству соединения. Приложение должно удовлетворительно работать при низкой скорости интернета и нестабильном подключении: не требовать перезапуска, не сбрасывать авторизацию, не зависать при подтверждении ставки.



4. Сохранение функциональности букмекерского сайта. В мобильном приложении должна быть как минимум та же функциональность, что и на сайте букмекерской конторы.

Какое лучшее мобильное приложение для ставок на спорт у букмекера?

Одно из лучших мобильных приложений среди легальных российских букмекерских контор — у БК ФОНБЕТ. Оно регулярно обновляется и соответствует всем четырем критериям, которые мы перечислили выше.



Приложение ФОНБЕТ сохраняет в себе функционал основного сайта, но организует его в интуитивно понятном мобильном интерфейсе. Оно одинаково качественно работает на всех ОС и устройствах, имеет высокую скорость выполнения операций даже при проблемах с интернетом.



Посмотреть обзор мобильного приложения ФОНБЕТ вы можете в Академии ставок «Чемпионата». Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров!