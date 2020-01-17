«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз: Лено не спасёт «канониров» от пропущенного мяча

18 января в матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» в Лондоне встретится с «Шеффилд Юнайтед». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.87. Успех «клинков» оценён коэффициентом 4.60.

Анализ матча «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» (18.01.2020)

Лондонцы продолжают барахтаться в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. В 14 последних турах добыты всего две победы. Одна из них — над унылым «Вест Хэмом» (3:1), обитающим по соседству с зоной вылета. Вторая получилась красивой — «канониры» в первый день 2020 года по делу переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Впрочем, вряд ли кто-то ожидал, что при Микеле Артете результаты моментально взлетят вверх. Дыры в составе и общее количество проблем — слишком серьёзные факторы для того, чтобы надеяться на быстрый перелом ситуации. Очевидно, что испанцу предстоит проделать огромный объём работы.

Неделю назад «Арсенал» потерял очки в гостях у «Кристал Пэлас» (1:1). Добиться большего помешала прямая красная карточка Пьера-Эмерика Обамеянга (справедливости ради, вопросов по этому решению арбитра нет) в середине второго тайма. После удаления габонца моменты были у обеих команд, так что итоговая ничья вполне логична.

Теперь на повестке дня «Шеффилд Юнайтед» — главный сюрприз первого круга АПЛ, претендующий на место в еврокубках. На сегодня «клинки» занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «МЮ» на два очка, а от «Челси» — на семь.

Ещё совсем недавно положение было даже более устойчивым, однако в четырёх последних поединках удалось набрать лишь четыре очка. Между гостевой ничьей с «Уотфордом» (1:1) и трудовой победой над «Вест Хэмом» (1:0) затесались два поражения от грандов — по 0:2 от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Подопечные Криса Уилдера прекрасно действуют вторым номером и отличаются предельной организованностью. Это одна из самых тренерских команд чемпионата Англии, хотя с тем же «Вест Хэмом» ей повезло — единственный гол «молотобойцы» фактически привезли себе сами. В концовке они сравняли счёт, но арбитр взятие ворот отменил.

На «Эмирейтс» лондонцы явно будут играть первым номером и захватят территорию, что полностью устроит гостей. «Шеффилд» в среднем по сезону владеет мячом на выезде лишь 38% времени. Им такой футбол подходит замечательно: точечно включать прессинг, караулить ошибки и быстро доводить мяч до штрафной площади они умеют.

Второй фактор — стандарты. Они у «клинков» налажены чуть ли не лучше всех в АПЛ, каждая подача с углового или штрафной удар в радиусе 30-35 метров от ворот таит нехилую опасность. «Арсенал» прекрасно должен это помнить: в первом круге они уступили в Шеффилде со счётом 0:1, а единственный мяч получили как раз после углового. Шедевр минимализма: подача, скидка во вратарскую, завершение в упор.

Словом, нам трудно поверить, что хозяева сумеют отыграть на ноль. Они справедливо идут фаворитом, однако нестабильность и отлаженность действий соперника рискуют привести к потере очков. Рискнём проверить ИТБ 1 мяча «Шеффилда» за 2.38. «Арсенал» в четырёх последних турах не пропустил только от «МЮ». Вариант попроще — обе забьют за 1.88.

Ставки на матч «Арсенал» — «Шеффилд»

На «Эмирейтс» лондонцы явно будут играть первым номером и захватят территорию, что устроит гостей. Им такой футбол подходит замечательно: точечно включать прессинг, караулить ошибки и быстро доводить мяч до штрафной площади они умеют. Плюс отличные стандарты. Проверим ИТБ 1 мяча «Шеффилда» за 2.38.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Шеффилда» за 2.38.