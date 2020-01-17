Алексей Олейник — Морис Грин. Прогноз: Удав проверит американца на прочность

19 января 2020 года мск в Лас-Вегасе (Невада, США) на турнире UFC 246 состоится бой в тяжёлом весе UFC между Алексеем Олейником (Россия, 57-13-1) и Морисом Грином (США, 8-3-0). Букмекеры считают фаворитом боя Грина: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.82.

Анализ боя Алексей Олейник — Морис Грин (19.01.2020)

Олейнику уже 42. В 2019 году он провёл два боя и оба проиграл, причём в первом раунде. Вроде бы в подобных ситуациях многих списывают в утиль, но это совсем не тот случай. Удав всё ещё в полном порядке и готов наказать любого за недооценку и потерю концентрации.



Те два поражения были получены от крайне сильных соперников — Алистера Оверима и Уолта Харриса, причём в одном случае он вышел на замену и даже не имел времени на нормальную подготовку. С голландцем получилось совсем обидно: бой вроде бы оказался равным, но за 15 секунд до окончания первого раунда Оверим провёл серию ударов, и всё кончилось.



В случае с американцем даже говорить особенно нечего: Харрису хватило 12 секунд, за которые он успел попасть коленом и добить оппонента. По итогам того поединка врачи диагностировали у россиянина два перелома ноги, в связи с чем и связаны основные сомнения.



Грин заметно уступает Овериму и Харрису, а сам Олейник, разумеется, говорит, что находится в отличной форме. С точки зрения физической подготовки к заслуженному ветерану никогда не было вопросов. Но два перелома — это крайне серьёзно, да и пара тяжёлых поражений за год рискуют оставить свой отпечаток.



Грин ещё недавно считался восходящей звездой тяжёлого веса, однако поражение от Сергея Павловича в конце октября снизило уровень ожиданий. 27-летний россиянин решил все вопросы за 132 секунды. Теперь в случае поражения перспективы Мориса кажутся крайне серыми.



Ему 33 года, а за плечами всего три боя в UFC. Две победы над откровенно проходными соперниками и одно поражение без шансов от первого же крепкого оппонента. Американец прекрасно понимает, что на кону его будущее, а потому наверняка будет предельно собран и мотивирован.



Скорее всего, дебют получится аккуратным. Олейник уже два раза подряд улетал в нокауты в первом раунде, а Грин не будет форсировать события. Иначе велик риск зевнуть проход в ноги, а в партере у опытного россиянина будет солидное преимущество.

Потому расклад видится таким: аккуратное начало в стойке, огромный американец (рост 201 см) за счёт длины рук постарается держать дистанцию и обстреливать Алексея. На наш взгляд, при таких исходных данных поединок рискует затянуться. Прогнозируем тяжёлую победу Грина во втором-третьем раунде или даже по очкам.

Прогноз и ставка на бой Алексей Олейник — Морис Грин

Олейник уже два раза подряд улетал в нокауты в первом раунде, а Грин не будет форсировать события после поражения от Сергея Павловича. Иначе велик риск зевнуть проход в ноги, а в партере у опытного россиянина будет солидное преимущество. Проверим ТБ по раундам.



Ставка №1: тотал больше 1.5 раунда за 2.63.