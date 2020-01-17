«Филадельфия» — «Чикаго». Прогноз: Симмонс и Хорфорд остановят Маркканена

Молодой финн ещё ни разу за карьеру не набрал хотя бы 15 очков в матчах с «Филадельфией».

18 января на паркете «Веллс Фарго-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» примет «Чикаго». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают «Сиксерс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Бена Симмонса и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.33. Победа Буллз» оценивается аналитиками коэффициентом 3.66.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» (18.01.2020)

«Филадельфия» продолжает оставаться одной из самых зависимых от паркета команд лиги. Дома у «Сиксерс» четыре чпобеды подряд, а на выезде пятиматчевая серия поражений. Возможно, парням Бретта Брауна не хватает мотивации и характера, что рискует сказаться в плей-офф фатальным образом.



«Чикаго» продолжает стадию перестройки. Сейчас «Буллз» располагаются на девятой позиции на Востоке, но попасть в кубковую восьмёрку смогут лишь в случае полного развала «Бруклина» Кайри Ирвингом. Верится в подобное с трудом, несмотря на недавние сомнительные слова от Кайри.



Коротко о потерях. Хозяевам точно не поможет Джоэл Эмбиид, а гости обойдутся без Отто Портера, Гаффорда и Картера. Также у «Чикаго» под вопросом Арчидиаконоу, Саторански и Корнет.



Букмекеры считают фаворитом «Филадельфию», что выглядит логично. У «Сиксерс» дома убойный показатель 19-2, у «Буллз» на выезде откровенно слабенькие 7-13. Чистая победа хозяев идёт за 1.33. На наш взгляд, стоит обратить внимание на индивидуальный тотал Лаури Маркканена меньше 15.5 очка с коэффициентом 1.83.



Средняя результативность финского гиганта по сезону составляет ровно 15 баллов, но и это ещё не всё. Лаури преодолел установленную букмекерами планку лишь в 15 матчах нынешнего сезона из 42. Процент пробития верха существенно ниже 50%.



Есть и ещё один аргумент. За свою пока ещё короткую карьеру Маркканен сыграл в четырёх матчах против «Филадельфии» и показал следующие результаты: 10, 12, 3 и 11 очков. Ничего впечатляющего от финна болельщики «Сиксерс» так и не увидели.

Да, со временем Лаури прогрессирует, но в последних матчах в результативности финна наметился спад: 13 очков с «Вашингтоном», 9 с «Бостоном», 14 с «Детройтом»,11 с «Индианой» и 14 с «Нью-Орлеаном». Даже без Эмбиида у «Филадельфии» хватает габаритных игроков, способных сбить процент финну. Хорфорд, Симмонс и Харрис найдут управу на Маркканена.

Прогноз и ставка на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз»

С коэффициентом 1.83 мы поставим на индивидуальный тотал Маркканена меньше 15.5 очка. За четыре матча с «Филадельфией» Лаури ни разу не пробил установленную планку. Кроме того, в пяти последних поединках нынешнего сезона финн ни разу не набрал хотя бы 15 баллов за результативность.



Ставка: индивидуальный тотал Лаури Маркканена меньше 15.5 очка с коэффициентом 1.83.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.