Лютый трэш. На бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне можно поставить с коэффициентом 350.0

19 января 2020 года мск в Лас-Вегасе (Невада, США) на UFC 246 состоится бой в полусреднем весе UFC между Конором Макгрегором (Ирландия, 21-4-0) и Дональдом Серроне (США, 36-13-1). Букмекеры считают явным фаворитом боя Макгрегора: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33.

Обзор ставок и котировок букмекеров на бой UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд Серроне (19.01.2020)

Макгрегор не выходил в октагон 15 месяцев, с октября позапрошлого года. Тогда он проиграл удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову. Внимание к возвращению ирландца приковано огромное, благо что соперник настоящая легенда смешанных единоборств, пусть и прошедшая пик.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.

Букмекеры изначально считали Конора явным фаворитом поединка, со временем линия немного прогрузилась в его пользу. Но если вы не хотите брать победу Ноториуса за смешной коэффициент 1.33 и относитесь к ставкам как к досугу, стоит обратить внимание на специальные предложения. Выбор потрясающий — от самых очевидных до невероятных.



Начнём с простого. Букмекеры не сомневаются, что бойцы коснутся друг друга кулаками в октагоне до начала боя. Коэффициент — 1.15. Если они обнимутся после окончания поединка, сыграет коэффициент 1.16. Сомневаться в проходе этих вариантов не приходится, поскольку взаимоотношения у соперников вполне нормальные.



Если победитель залезет на сетку после боя, сыграет коэффициент 1.50. Дальше повеселее: букмекеры дают 2.65 на 25+ значимых ударов Макгрегора в каждом раунде. А вот аналогичная статистика в исполнении Ковбоя оценивается уже в 5.00. Серроне обладает внушительной ударной мощью, но в 10 последних боях потерпел 6 поражений.



Если ирландец совершит тейкдаун (что ему несвойственно, так как он предпочитает стойку), пройдёт коэффициент 3.60. Вылет капы и остановка боя из-за тычка в глаз оцениваются одинаково (по 4.50). Вероятность удара в пах ещё ниже (7.80), а на победу Конора на первой минуте предлагают 9.00.



Такой же коэффициент дают на вычет очков у любого из бойцов. Плевок одного из участников поединка в соперника идёт за 11.0. Дисквалификация Макгрегора (как и дисквалификация Серроне) доступна за 50.0. Наконец, победа Ноториуса в течение стартовых 10 секунд оценена в 75.0.



В принципе, на бой можно поставить и с сумасшедшим коэффициентом 350.0. Именно столько букмекеры дают на ничью из-за двойного нокаута. Любопытно, что именно такой прогноз в ответ на вопросы журналистов о каком-либо бое часто даёт Тони Фергюсон — ближайший оппонент Хабиба Нурмагомедова.



Кстати, о Хабибе. У букмекеров есть линия на бойца, которого Макгрегор вызовет первым после боя в октагоне. Фаворит, разумеется, Нурмагомедов — на него дают 1.80. Следом расположились обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль (2.20) и набравший сумасшедший ход Джастин Гэтжи (4.00).

Пятёрку замыкают заслуженный Тони Фергюсон (9.00) и старый знакомый Конора Нэйт Диас (17.0), с которым он уже успел провести два незабываемых боя в 2016 году. Диас, правда, свой предыдущий бой проиграл, причём как раз Масвидалю.



Если предложенные варианты кажутся вам недостаточно сумасшедшими, есть настоящий трэш и ад. Естественно, напрямую связанный с Хабибом. За 50.0 можно сделать ставку на то, что Нурмагомедов будет секундантом Макгрегора во время боя с Серроне.



С тем же коэффициентом обладатели лишних денег могут сделать ставку на то, что Орёл появится в зале во время поединка и сорвёт бой. За 250.0 предлагается поставить на то, что Нурмагомедов выйдет в октагон и нокаутирует обоих бойцов.