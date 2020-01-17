Макгрегор – Серроне. Какие ставки и прогнозы экспертов на бой UFC 24

За Серроне будут болеть даже те, кто не верит в него!

Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. Поединок начнётся около 7:00 мск 19 января. Разумеется, прогнозы на бой дали многие эксперты. И далеко не все их них уверены в победе Макгрегора.

Ставят на Магрегора

Комментатор ММА Роман Мазуров считает, что Макгрегор победит своего оппонента.

«Бой будет проходить в стойке. Мне кажется, на текущий момент Макгрегор сильнее Серроне. И именно в работе в стойке. Борьбы там, скорее всего, не будет. Поэтому я думаю, что Конор Макгрегор одержит в этом противостоянии победу», — отметил Мазуров.



Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что Макгрегор подобрал удобного для себя соперника, с которым у него не возникнет проблем.

«Я знаю наперед, кто выиграет бой. Думаю, это будет Конор Макгрегор. Он выбрал удобный для себя поединок. Решил обогатить Дональда Серроне и заявить о себе после долгого простоя», — сказал Ян.



На победу ирландца поставил и российский боец MMA Эдуард Вартанян. Он думает, что Макгрегор нокаутирует соперника.

«Серроне настроен устроить настоящую рубку. С точки зрения стилистики, это выгодно Макгрегору, хоть этот бой и пройдет в 77 килограммах. Шансов у Макгрегора больше, так как он контрпанчер, а Серроне больше и дольше заряжается. Думаю, что Макгрегор выиграет нокаутом либо в середине первого раунда, либо во втором», — отметил Вартанян.

Не сомневается в досрочной победе Конора чемпион UFC в полулёгком дивизионе Александр Волкановски.

«У Ковбоя есть хорошее джиу-джитсу, но я не думаю, что он пойдет туда. Ковбой слишком любит драться в стойке и он будет стоять перед Конором. У Конора хороший тайминг и есть мощь, он поймает Серроне и прикончит его досрочно», — заявил боец.



Комментатор UFC Джо Роган напоминает всем о левой руке ирландца.



«Его левая рука потрясающая. У него неприятные апперкоты и инстинкт убийцы. Бой против Эдди Альвареса — лучший тому пример. Если сейчас он вспомнит, что он тот самый парень, который нокаутировал Дастина Пуарье, Диего Брандао, Хосе Альдо и Альвареса и решил, что хочет, чтобы мир знал, что он все еще может это сделать, мы наверняка увидим возрождение Макгрегора», — подчеркнул Роган.

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Даррен Тилл также ставит на Макгрегора. Более того, он считает, что Конор победит в первом же раунде.

«Чувствую, что прежний Конор вернулся. Я ставлю на победу Конора в первом раунде. Хотя не исключаю, что бой может затянуться. Серроне дерется намного дольше меня, поэтому и знает больше», – cказал Тилл.



Джастин Гэтжи тоже думает, что Макгрегор выиграет. Но болеть он будет за Серроне, которого, кстати, он сам не так давно победил.

«Конор наверняка будет использовать такую же тактику против Серроне, как и я. Но я буду болеть в этом поединке за Дональда Серроне и очень обрадуюсь, если он сможет сотворить сенсацию», — сказал Гэтжи.

Верят в Серроне

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон совсем не верит в Макгрегора.

«Ставлю на Серроне. Макгрегор уже заработал все деньги, что мог. Будем честны: Конор старика в баре со стула сбить не может. Как он планирует нокаутировать Ковбоя?», — заявил Ковингтон.

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев тоже на стороне Серроне.



«У Серроне есть все шансы на победу. Во-первых, это его весовая категория. В свою очередь, Конор поднимался в этот вес. Во-вторых, Дональд ни в чем не уступает ирландцу в ударной технике. Если Дональд не напьется пива и не отнесется к бою спустя рукава, то у него есть все шансы на победу. Тем более если американец в первых раундах еще и помотает Конора внизу, чтобы обезвредить. Думаю, может хватить и одного раунда», — сказал Минеев.

Член Зала славы UFC и бывший чемпион в полутяжёлом весе Чак Лидделл был более осторожен в оценках, но он верит в соотечественника.



«Если Серроне войдёт в октагон и навяжет борьбу, то сможет владеть инициативой на протяжении всего поединка. Конору будет тяжело противостоять в таком случае. Это моё мнение, но я верю, что Дональд Серроне способен победить», — отметил Лидделл.

Бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжелом весах Чейл Соннен подчеркнул, что Серроне нужно продержаться первый раунд, чтобы победить.



«Если Конор проиграет первый раунд, то проиграет и весь бой. Макгрегор всегда хорош в начале поединка. Про Ковбоя многие говорят, что он медленно начинает, но я такого за ним не замечал. Не понимаю, откуда вообще появились эти разговоры. Серроне немного будет уступать в скорости, поэтому ему нужно использовать тактику и технику. Дональду необходимо закручивать в сторону, это позволит ему сбить Конора и ослабить мощь его удара с левой. Хотите прогноз? Думаю, что Ковбой найдет возможность совершить апсет», — сказал Соннен.

Не определились с фаворитом

Боец MMA и видеоблогер Артем Тарасов считает, что шансы соперников равны. Кстати, на ничью отличный коэффициент – 35.00! Можно проверить и сорвать куш!

«Дональд Серроне готовился к нескольким боям, провел несколько поединков, у него не было такого большого простоя. То, что сейчас имеет Конор Макгрегор, — это, бесспорно, бизнес — очень мешает ему в спорте. Мой прогноз на бой — 50 на 50. Возвращаться всегда тяжело. Макгрегору лучше всего делать «денежные бои, либо бои по боксу, в которых ему не страшно проиграть. Например, с Флойдом Мейвезером. Если боец уровня Макгрегора проиграет такому противнику, как Мейвезер, он ничего не потеряет. Если же ты сейчас выйдешь после двухлетнего простоя к Дональду Серроне — а я напомню, это на сегодняшний день боец не из топ-3 и не топ-5. Если ты ему проигрываешь — то понятно, что Конор Макгрегор уже не тот. У Конора Макгрегора на кону стоит очень многое», — подчеркнул Тарасов.

Действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко также считает шансы равными. Но уверен, что бой завершится нокаутом.



«То, что бой продлится все отведенное время, — у меня есть большие сомнения. Мне кажется, бой закончится досрочно нокаутом. А вот кто нокаутирует, здесь сложно сказать. Шансы 50 на 50», — сказал Шлеменко.

Конор обещает нокаут, Ковбой – длинный бой

В своих высказываниях бойцы успели, сами того не замечая, дать прогнозы на бой. Конор Макгрегор обещал пролить кровь соперника и отправить его в нокаут.



«У меня были проблемы с Дональдом, однако с тех пор многое изменилось. Он говорил, что я был слишком маленьким для легкого веса. У меня нет неприязни к нему, но в октагоне будет пролита кровь. Будет нокаут, я отправлю его в нокаут», — заявил ирландец.

Серроне победы не обещал, зато обещал затянуть поединок. Да и вообще, кажется, его больше заботит гонорар.



«Я с нетерпением жду боя из четырех или пяти раундов. Если выиграю, то поеду отдыхать со своим ребенком и получу удовольствие от отпуска. Затем я позвоню президенту UFC и выясню, что мы будем делать дальше. Здорово наконец получить то, что заслуживаю.Бои с Конором приносят самые большие деньги. Люди всегда говорили, что я никогда не получу большой бой, а вот теперь увидим, потому что нет более масштабной битвы», — сказал Серроне.

Прогноз «Чемпионата»: Макгрегор помучается, но победит Серроне

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков ставит на победу Конора в 3-4 раунде боя. Коэффициент 6.00 очень вкусный!

«Серроне выйдет в октагон в пятый раз за год. Времени на отдых и восстановление совсем мало, тем более с учётом возраста. Кроме того, поражение от Гэтжи получилось брутальным. После таких ударов обычно берут небольшой отпуск, а не бросаются в бой едва встав на ноги.

Серроне любит драться в стойке, и в этом, похоже, кроется проблема. Потому что это зона Макгрегора, в которой он действительно хорош. Ирландец обладает удивительной скоростью и много тренировался перед боксёрским поединком против Флойда Мейвезера. Тот бой действительно был ближе к рестлингу, но глупо отрицать, что он принёс Нотариусу солидный опыт.

Преимущество в быстроте, помноженное на мощь и навыки в стойке, — это серьёзно. Скорее всего, поначалу Серроне навяжет борьбу и даже пару раз неплохо попадёт, но вероятность нарваться на качественный встречный удар гораздо выше, чем шансы довести дело до победы. Ждём досрочной победы Макгрегора, но подобрать стоящий коэффициент крайне сложно. Даже на указанный вариант букмекеры дают смешные 1.48. На наш взгляд, фавориту хватит двух-трёх раундов, так что мы бы выбирали между П1 в 1-2 раунде за 2.03 и П1 в 3-4 раунде за 6.00».

Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.

А какую ставку на бой Макгрегора и Серроне готовы сделать вы? Напишите в комментариях, с кем из экспертов вы согласны. А для того, чтобы заключить пари на матч, воспользуйтесь рейтингом букмекеров «Чемпионата».