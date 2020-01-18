«Бёрнли» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель продлят ужасную серию хозяев

19 января в матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» в Бернли встретится с «Лестер Сити». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Брендана Роджерса можно с коэффициентом 1.85. Успех бордовых оценён коэффициентом 4.40.

Анализ матча «Бёрнли» — «Лестер» (19.01.2020)

«Лестер» после убойного начала сезона всё чаще допускает осечки. В шести последних турах чемпионата Англии добыты всего две победы. По поражениям от «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпуля» (0:4) вопросов нет — соперники объективно сильнее и имеют большую фору по качеству исполнителей, а также длине скамейки.

Но «лисы» впридачу не сумели победить на своём поле скромнейший «Норвич» с крайне слабой обороной (1:1), а затем и вовсе уступили дома оттолкнувшемуся ото дна «Саутгемптону» (1:2). Также можно вспомнить первый матч полуфинала Кубка английской лиги, где в родных стенах едва удалось уйти от поражения с «Астон Виллой» (1:1).

Вот и получается, что подопечные Брендана Роджерса не выигрывали дома аж с 4 декабря. Тогда пострадал «Уотфорд» (2:0). Так что им, возможно, сейчас даже на руку тот факт, что с «Бёрнли» придётся играть на выезде. Хотя бордовые традиционно хороши на своём поле, где часто отнимают очки у фаворитов.

«Бёрнли» напрочь завалил плотный отрезок в конце декабря — начале января, потерпев в чемпионате Англии четыре поражения подряд и забив за 360 минут всего два мяча. Если увеличить выборку до девяти матчей, ситуация окажется ещё печальнее: семь неудач при двух победах со счётом 1:0. Над средненьким «Ньюкаслом» и стоящим навылет «Борнмутом».

Неудивительно, что после столь затяжной серии неудач команда заметно опустилась в турнирной таблице английской Премьер-лиги. И фактически приступила к борьбе за выживание. 24 очка в 22 турах — результат посредственный. Права на ошибку практически нет, поскольку до зоны вылета всего три балла.

Словом, соперники сейчас далеки от лучшего состояния. Несмотря на все проблемы и спад, «Лестер» смотрится гораздо увереннее. Бордовые стараются плясать от печки, но от грозной некогда обороны не осталось и следа, а атака у них откровенно слабая. Вся надежда — на стандарты да на привозы оппонента.

Очные встречи, как правило, получаются крайне упорными. Достаточно сказать, что в девяти последних поединках случилось две ничьих и шесть побед одной из команд с разницей в один мяч. Предпосылок для разгрома вроде бы немного, так что мы бы выбирали между П2 в 1-2 гола за 2.25 и П2 с форой (-1) за 2.51.

Также рискнём проверить П2 по угловым с форой (-1.5) за 2.11. «Бёрнли» всегда играет вторым номером, даже в домашних матчах команда владеет мячом всего 42% времени. «Лестер», напротив, любит прибирать инициативу к рукам. Скорее всего, территориальное преимущество будет полностью на стороне гостей. Бордовые уйдут в глухую оборону, а «лисы» постараются расшатать построения соперников при помощи активного задействования флангов.

Ставки на матч «Бёрнли» — «Лестер»

Несмотря на все проблемы и спад, «Лестер» смотрится гораздо увереннее. Бордовые стараются плясать от печки, но от грозной некогда обороны не осталось и следа, а атака у них откровенно слабая. Скорее всего, гости будут владеть территориальным преимуществом и сумеют добиться победы.

Ставка №1: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.51.

Ставка №2: победа «Лестера» по угловым с форой (-1.5) за 2.11.