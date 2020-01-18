«Ювентус» — «Парма». Прогноз: продолжаем ставить против Криштиану Роналду

19 января на стадионе «Альянц — Ювентус» в матче 20-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Парму». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают команду Маурицио Сарри явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.24. Победа жёлто-синих оценивается аналитиками коэффициентом 14.00.

Прогноз матча «Ювентус» — «Парма» (19.01.2020)

«Ювентус» набрал потрясающий ход и вернулся на единоличное первое место в Серии А. Во внутреннем первенстве у «старой синьоры» четыре победы подряд. Только «Лацио» раз за разом останавливает мощнейший коллектив Маурицио Сарри. О выдающейся форме Криштиану Роналду поговорим ниже.

«Парма», обладая скромными возможностями, демонстрирует приличный результат. У жёлто-синих седьмая позиция и лишь одно очко отставания от зоны еврокубков. В Серии А достаточно высокая плотность, поэтому буквально за три тура любой клуб из середины таблицы может как оказаться вблизи зоны вылета, так и помечтать о Лиге Европы.

Предстоящий поединок пройдёт на «Альянц — Ювентус», поэтому победа хозяев идёт за крошечные 1.24. Сложно сказать, будут ли хозяева пытаться уничтожить «Парму» или поберегут силы для будущих сражений. «Старая синьора» находится в середине отрезка, состоящего из пяти матчей за 15 дней.

Мы продолжим упрямо гнуть свою линию и возьмём ставку Роналду не забьёт с коэффициентом 2.53. В кубковом поединке с «Удинизе» Криштиану не принимал участия, и «Ювентус» прекрасно справился без португальца. Дибала, Игуаин и Дуглас Коста сообразили в сумме четыре мяча и продемонстрировали великолепное взаимопонимание.

Роналду не всегда играет ярко, но в пользу португальца говорит фантастическая статистика. Криштиану забил в шести подряд матчах Серии А, однако любым сериям рано или поздно приходит конец. С «Ромой» лучший бомбардир «Ювентуса» в нынешнем сезоне отличился лишь с пенальти, а с «Удинезе» и вовсе не принимал участия.

Криштиану трижды играл против «Пармы» и забил лишь в одном из матчей. В первом круге нынешнего сезона Роналду не сумел поразить ворота жёлто-синих, поэтому шансы у гостей отбиться от атак португальца приличные. Оборона у коллектива Роберта Д’Аверса вполне надёжная для середняка Серии А.

Криштиану уже пятого февраля исполнится 35 лет. Португалец держит себя в выдающейся физической форме, но возраст не обмануть. Если гости обойдутся без привозов и пенальти, то с высокой вероятностью голевая серия Роналду прервётся. Форварду «Ювентуса» не добраться до шестого «Золотого мяча».

Ставка на матч «Ювентус» — «Парма»

С коэффициентом 2.53 мы сделаем ставку Роналду не забьёт. За три поединка против «Пармы» Криштиану сумел забить лишь в одном матче. Сейчас у португальца шесть подряд результативных встреч в Серии А, но любая серия рано или поздно должна прерваться.

Ставка: Криштиану Роналду не забьёт с коэффициентом 2.53.

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