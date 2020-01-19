«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус». Прогноз: Панарин отведёт душу в матче с бывшим клубом

20 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в Нью-Йорке встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» (20.01.2020)

Основная интрига у этого матча просматривается с лёгкостью - Артемий Панарин против своей бывшей команды. Это уже их вторая встреча в сезоне. Первая прошла 6 декабря и получилась крайне нервной: “Коламбус” открыл счёт, пропустил три шайбы подряд, потом сократил отставание до минимума, но спастись не сумел (2:3).



Тогда победу подопечным Дэвида Куинна принесли россияне. Панарин привычно раздавал пасы-конфетки и забросил победную шайбу, а Александр Георгиев тащил, как сумасшедший. Эпизодами “Блю Джекетс” натурально висели на его воротах и не давали вратарю выдохнуть. А тот в итоге совершил 45 сейвов.



С тех пор много воды утекло. Клуб из Нью-Йорка завалил старт 2020 года и потерпел три поражения кряду, зато потом взял себя в руки. В пяти последних поединках одержано четыре победы, а единственное поражение нанёс на своём льду действующий обладатель Кубка Стэнли “Сент-Луис” (5:2).



“Синерубашечники” хлопнули мощное “Колорадо” (5:3), разбили воспрянувший “Нью-Джерси” (6:3), а на десерт дважды огорчили соседей из “Айлендерс” (6:2, 3:2). Тут надо бы сказать, что разобраться с командой Барри Тротца крайне сложно, однако даже оборонительные капканы экс-наставника “Вашингтона” не помогли сдержать лидеров “Рейнджерс”.



Строго говоря, Панарина в пятницу опекали максимально плотно и не давали лишний раз поднимать голову. Это не помешало выдать несколько замечательных передач, которые имели все шансы стать результативными, если бы не слабые действия партнёров в завершении. Какко закопался, Зибанеджад не попал, плюс пару раз вытащил Варламов.



“Коламбус” старается делать примерно то же самое, что и “островитяне”, но с поправкой на качество исполнителей. Оно у Джона Тортореллы пониже, хотя его всё, похоже, устраивает. По крайней мере с результатами зимой полный порядок. На данный момент “мундиры” вовсю претендуют на зону плей-офф.



“Нью-Йорк” даже после удачного отрезка находится за пределами кубковой восьмёрки, но имеет две-три игры в запасе по сравнению с подавляющим большинством конкурентов. Следовательно, вариант ровно один — стабильно набирать свои очки. В последнее время это получается очень даже недурно.



Все мелкие факторы на стороне Панарина и компании. Во-первых, свой лёд. Во-вторых, аж два лишних дня отдыха — по меркам НХЛ это огромная фора. Предыдущий поединок с “Айлендерс” состоялся 17 января, тогда как “Коламбус” завершает бэк-ту-бэк. Минувшей ночью они принимали “Дэвилз”.



Конечно, многое будет зависеть от действий вратарей, всё же защита у “синерубашечников” совсем не впечатляет. В остальном у них есть всё необходимое, чтобы набирать очки. Проверим 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.15, а также гол Мики Зибанеджада за 3.00. Ставка рискованная, но логика тут есть.

Всё внимание обороны наверняка окажется приковано к Панарину, отличиться ему будет непросто. В теории это должно предоставить дополнительную свободу партнёрам по звену, а уж доставить шайбу в нужное место Артемий умеет. Для коэффициента 3.00 шансы на проход вполне неплохие.

Ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс»

Все мелкие факторы на стороне Панарина и компании. Во-первых, свой лёд. Во-вторых, аж два лишних дня отдыха — по меркам НХЛ это огромная фора. Предыдущий поединок с “Айлендерс” состоялся 17 января, тогда как “Коламбус” завершает бэк-ту-бэк. Минувшей ночью они принимали “Дэвилз”. Зацепить очки хозяевам вполне по силам.



Ставка №1: “Рейнджерс” не проиграют + тотал больше 4.5 шайбы за 2.15.



Ставка №2: гол Мики Зибанеджада за 3.00.