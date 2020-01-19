Винус Уильямс — Кори Гауфф. Прогноз: ремейк первого круга Уимблдона закончится быстро

20 января в матче первого круга Australian Open в женском одиночном разряде Винус Уильямс (США) сыграет с Кори Гауфф (США). Начало — не раньше 06:15 мск. Букмекеры считают фаворитом Гауфф: поставить на победу 15-летней теннисистки можно с коэффициентом 1.57.

Если жребий и вправду слеп, то его остальные чувства развиты превосходно. Снова свести в первом же круге 39-летнюю Винус Уильямс и 15-летнюю Кори Гауфф — это красиво. Яркий сюжет нам гарантирован, потому что единственная очная встреча соперниц стала большим событием, вызвав большой отклик в прессе.



Строго говоря, Гауфф заявила о себе на полную мощь и стала известна широкому кругу зрителей именно после того самого матча. Случился он в первом круге Уимблдона-2019 и закончился победой юной американки в двух партиях (6:4, 6:4). Игра оказалась довольно близкой, но Кори удивительно зрело действовала в ключевые моменты.



Она реализовала все три брейк-пойнта, тогда как Винус из трёх попыток довела до ума лишь одну. В итоге тинейджер дошла до четвёртого круга Уимблдона, где уступила только самой Симоне Халеп (3:6, 3:6). А в октябре ещё и впервые выиграла турнир на взрослом уровне, оказавшись сильнее всех в Линце. Хотя попала в основную сетку как “лаки-лузер”.



Гауфф уже дебютировала в 2020 году в Окленде. На старте соревнований легко разбила Викторию Кужмову (6:3, 6:1), а затем в упорной борьбе уступила Лауре Зигемунд (7:5, 2:6, 3:6). Огромное количество двойных ошибок и постоянные проблемы на второй подаче не позволили пройти дальше.



Винус, очевидно, прошла свой пик и приближается к завершению карьеры. Предыдущий турнир она выигрывала ещё в 2016 году. На кортах она не появлялась с прошлого года, поскольку от участия на турнирах в Брисбене и Аделаиде отказалась. Причиной послужила травма, полученная на одной из тренировок.



Соответственно, текущая форма Уильямс является для всех большой загадкой, что сильно осложняет прогноз. Трудно поверить, что после долгого простоя 39-летняя спортсменка в первом же матче покажет сильный теннис. Тем более на фоне непростой ситуации в Австралии. Многие теннисисты говорили, что из-за пожаров дышится в Мельбурне тяжело.



Скорее всего, молодой Гауфф в такой ситуации будет легче. Если она справится с нервами, то наверняка победит. Линия букмекеров выглядит вполне логично. Мы бы присмотрелись к двум вариантам — тотал меньше 20.5 гейма за 2.10 и “первый сет результативнее второго” за 2.30.

Думаем, Винус постарается агрессивно провести дебют, но если Кори выдержит, то дальше ей будет легче. С движением у старшей сестры в последние годы большие проблемы, по выносливости она явно уступает сопернице, да и последствия травмы на фоне значительных нагрузок рискуют сказаться.

Ставки на матч Винус Уильямс — Кори Гауфф

Уильямс не выходила на корт с прошлого года, старт нынешнего сезона она пропустила из-за травмы. Текущее состояние Винус вызывает вопросы, так что тут логичнее отталкиваться от Гауфф. Если 15-летняя спортсменка не поддастся эмоциям, то наверняка возьмёт верх. Уильямс явно прошла пик, да и недавнее повреждение может сказаться.



Ставка №1: тотал меньше 20.5 гейма за 2.10.



Ставка №2: в первом сете геймов будет больше, чем во втором за 2.30.