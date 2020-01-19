Анастасия Потапова — Серена Уильямс. Прогноз: американке придётся побегать

Путь к 24-му «Шлему» Серена начнёт с матча с Потаповой, которая на 20 лет младше Уильямс.

20 января на стадионе «Мельбурн Парк» в матче первого круга тура Australian Open Серена Уильямс встретится с Анастасией Потаповой. Встреча начнётся в 4:15 мск. Эксперты считают Уильямс явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Серену в букмекерских конторах можно за 1.06. Победа Потаповой оценивается аналитиками коэффициентом 9.90.

Серена Уильямс начинает поход за 24-м «Шлемом» в одиночном разряде с противостояния с молодой Анастасией Потаповой. На данный момент титулованная американка в рейтинге WTA занимает девятую позицию, а россиянка располагается на 90-м месте.

Впрочем, именно Серена считается главным фаворитом всего Australian Open—2020. Коэффициент на итоговую победу Уильямс составляет 5.00, на Наоми Осаку — 8.00, а на Эшли Барти — 9.00. Но американку поджидают неприятности уже в первом круге, так как молодая Потапова готова бросить вызов великой спортсменке.

Букмекеры совсем не верят в Анастасию. Коэффициент на победу россиянки составляет огромные 9.90, а на Уильямс аналитики дают крошечные 1.06. Эксперты считают, что в первом круге Серену ждёт лёгкая прогулка, но мы рискнём проверить фору «+7» по геймам на Потапову за вполне приличные 1.77.

После поражения в финале Открытого чемпионата США в начале сентября Уильямс провела лишь один турнир. Серена выиграла в Новой Зеландии, но каких-то сумасшедших результатов от американки мы не увидели. Великая чемпионка ещё не набрала оптимальные кондиции и наверняка будет постепенно прибавлять по ходу турнира.

В этом и есть шанс Потаповой. Пока Серена будет нащупывать нужный ритм, Анастасия должна проявить максимум своих возможностей. В Аделаиде россиянка не вышла даже в основную сетку турнира, но запредельный настрой на Уильямс поможет молодой теннисистке показать бойцовские качества.

Если говорить о победном для Сирены турнире в Новой Зеландии, то преимущество американки над соперницами не выглядело чудовищным. 12:5 по геймам с Джорджи, 15:11 с Макхейл, 12:7 с Зигемунд, 12:2 с Анисимовой и 12:7 с Пегулой. Фора «+7» на соперниц Уильямс не зашла лишь в одном случае.

На Australian Open—2019 Потапова дошла до второго раунда, где уступила Мэдисон Кис 3:6, 4:6. Анастасии лишь 18 лет, и вся карьера у молодой спортсменки ещё впереди. Первый раунд с Сереной — это бесценный опыт. Надеемся, что россиянка заставит Уильямс побегать по корту и показать хотя бы 50% своих возможностей.

Ставка на матч Анастасия Потапова — Серена Уильямс

Серена рассчитывает завоевать свой 24-й «Шлем», поэтому американка будет раскладывать силы по дистанции и набирать форму по ходу турнира. С коэффициентом 1.77 мы возьмём фору «+7» на Потапову по геймам. Анастасия постарается погонять Уильямс по корту и цепляться за каждый мяч.

Ставка: победа Анастасии Потаповой с форой «+7» по геймам с коэффициентом 1.77.

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