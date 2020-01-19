«Сан-Антонио» — «Майами». Прогноз: «Хит» второй раз за неделю огребут от Дерозана

19 января на паркете «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио» примет «Майами». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают шансы соперников практически равными. Сделать ставку на Джимми Батлера и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.90. Победа команды Грега Поповича оценивается аналитиками коэффициентом 2.00.

Прогноз матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» (19.01.2020)

У «Сан-Антонио» и «Майами» схожие по уровню таланта исполнители, потрясающие тренеры, но одна гигантская разница. В «Хит» собраны баскетболисты, которые прекрасно дополняют друг друга, а в системе «Спёрс» находятся абсолютно несочетаемые элементы. Результат очевиден.

«Майами» на Востоке занимает вторую позицию с балансом 29-12 и обязательно постарается сохранить столь приятное для себя место. У «Сан-Антонио» в Западной конференции десятая строчка и неутешительные 17-23. От зоны плей-офф команду Грега Поповича отделяют три победы. «Спёрс» могут добавить за счёт внутренних резервов, а громкие зимние трейды не в традициях техасской франшизы.

Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на соперников с небольшим перевесом в пользу «Майами». Команды встречались 16 января на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены», тогда «Хит» в заключительной 12-минутке дожали «Спёрс». Что изменилось? На этот раз встреча пройдёт в «Эй-Ти-энд-Ти-центре», и основная часть пришедших болельщиков будет поддерживать парней Поповича.

У хозяев встречу рискуют пропустить Мюррей и Гэй, которые в прошлом поединке с «Хит» выдали в сумме чудовищные три из 15 с игры. Споэлстра всё ещё не может рассчитывать на Уинслоу, под вопросом Хироу. Мы не станем ничего выдумывать и снова проверим верх Демара Дерозана.

Аналитики подняли планку результативности лидера «Спёрс». Сейчас в конторах тотал Дерозана установлен на отметке 22.5 очка за коэффициент 1.90. В среднем по сезону у Демара 22.7 балла за результативность, однако есть куда более важный статистический нюанс. Верх на десятого номера «Сан-Антонио» сработал в 12 из 13 последних матчей.

Не сказать, что Попович решил взвалить на плечи своего лидера дополнительную нагрузку. Дело в самом Демаре. На протяжении 13 матчей Дерозан попадает с игры выше 50% и набирает не менее 20 очков. По продолжительности данной серии десятый номер «Сан-Антонио» превзошёл Ларри Бёрда и Майкла Джордана. У Янниса Адетокунбо в карьере есть 14 подобных поединков подряд, у Шакила О’Нила — 25.

Если говорить только о результативности, то в десяти последних матчах Дерозана мы увидим следующие показатели: 29 очков с «Детройтом, 24 с «Голден Стэйт», 30 с «Оклахомой» и «Майами», 26 и 25 с «Милуоки», 31 с «Бостоном», 36 с «Мемфисом», 25 с «Торонто» и «Атлантой». Демару без разницы кто против него защищается, поэтому нынешняя форма Джимми Батлера нас абсолютно не волнует. Лидер «Спёрс» на своей волне и с высокой вероятностью продлит фантастическую серию.

Ставка на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит»

С коэффициентом мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Дерозана больше 22.5 очка. Демар пробил установленную планку в десяти подряд матчах, включая поединок с «Майами» на этой неделе. Лидер «Сан-Антонио» сейчас набрал такую форму, что умудрился превзойти статистическое достижение Майкла Джордана и Ларри Бёрда.

Ставка: индивидуальный тотал Демара Дерозана больше 22.5 очка с коэффициентом 1.90.

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