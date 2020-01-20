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«Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз», 21 января, прогноз на матч НХЛ

«Миннесота» — «Флорида». Прогноз
Алексей Серяков
«Миннесота» — «Флорида». Прогноз: Бобровский и Дадонов закончат кошмарную серию
«Кошки» не выигрывали в гостях у «Миннесоты» аж с марта 2010 года.
Ставки / Прогнозы 0

21 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» в Сент-Поле встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.31.

Анализ матча «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» (21.01.2020)

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

Работа Джоэля Кенневиля постепенно начинает приносить плоды. На дворе вторая половина января, однако за зиму «Флорида» лишь однажды потерпела больше одного поражения подряд. Для НХЛ с постоянными перелётами, плотным календарём и высочайшей интенсивностью это ценное достижение.

Неудивительно, что дела пошли в гору. В шести последних матчах одержано пять побед, а единственное поражение случилось от крепкой «Аризоны» (2:5). Тогда подвели спецбригады («Койотс» забросили две шайбы в большинстве с двух попыток), да и Крис Дриджер действовал не лучшим образом.

Зато во всех остальных случаях удавалось набрать максимум очков. «Кошки» разгромили набравший сумасшедший ход «Питтсбург» на его льду (4:1), затем хлопнули «Ванкувер» (5:2) и «Торонто» (8:4), а закусили двумя аутсайдерами — с «Лос-Анджелесом» потеряли концентрацию и едва не довели дело до овертайма (4:3), зато в Детройте провели концовку на уровне (4:1).

«Пантерз» находятся на границе зоны плей-офф, хотя большинство конкурентов провели на 1-2 встречи больше. До перерыва в связи с Матчем звёзд НХЛ остался выездной бэк-ту-бэк, что всегда крайне неприятно. Соперники далеко не самые грозные, но и подарками их не назвать — «Миннесота» и «Чикаго».

«Уайлд» вроде бы напрочь завалили старт 2020 года и нехило откатились от кубковой восьмёрки, но потом одолели «Тампу» со счётом 3:2 (Кёртис Макэлинни совсем не выручил) и разнесли «Даллас» (7:0). Подопечные Брюса Будро весь сезон действуют крайне нестабильно, поэтому такой разброс мало кого удивляет.

Отставание от зоны плей-офф солидное, но сыграно лишь 48 матчей, тогда как большинство конкурентов уже как минимум разменяли пять десятков. На своём льду «дикари» и вовсе особенно опасны. Достаточно сказать, что «кошки» не побеждали в Сент-Поле аж с марта 2010 года, да и то сделали это лишь в серии буллитов (3:2 Б).

Тем не менее теперь «Флорида» совсем другая, так что эту статистику не следует переоценивать. На наш взгляд, у гостей есть солидные шансы как минимум зацепиться за очки. Их оборона по-прежнему не впечатляет (хотя определённый прогресс наметился), но соперник пропускает ещё больше. А атакующий потенциал заметно выше.

Потому сыграем от аутсайдера. Проверим Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за отличный коэффициент 2.34. В последнее время у «кошек» нет никаких проблем с голами, да и «Миннесота» свои 1-2 шайбы забивает исправно. Предпосылок для засухи немного, а при прочих равных преимущество в линии атаки должно помочь гостям зацепиться.

Ставки на матч «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз»

«Кошки» не побеждали в Сент-Поле с марта 2010 года, но теперь «Флорида» совсем другая. На наш взгляд, у гостей есть солидные шансы как минимум зацепиться за очки. Их оборона по-прежнему не впечатляет (хотя определённый прогресс наметился), но соперник пропускает ещё больше. А атакующий потенциал заметно выше. Проверим Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за отличный коэффициент 2.34.

Ставка: «Флорида» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.

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