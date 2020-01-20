«Миннесота» — «Флорида». Прогноз: Бобровский и Дадонов закончат кошмарную серию

«Кошки» не выигрывали в гостях у «Миннесоты» аж с марта 2010 года.

21 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» в Сент-Поле встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.31.

Анализ матча «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» (21.01.2020)

Работа Джоэля Кенневиля постепенно начинает приносить плоды. На дворе вторая половина января, однако за зиму «Флорида» лишь однажды потерпела больше одного поражения подряд. Для НХЛ с постоянными перелётами, плотным календарём и высочайшей интенсивностью это ценное достижение.

Неудивительно, что дела пошли в гору. В шести последних матчах одержано пять побед, а единственное поражение случилось от крепкой «Аризоны» (2:5). Тогда подвели спецбригады («Койотс» забросили две шайбы в большинстве с двух попыток), да и Крис Дриджер действовал не лучшим образом.

Зато во всех остальных случаях удавалось набрать максимум очков. «Кошки» разгромили набравший сумасшедший ход «Питтсбург» на его льду (4:1), затем хлопнули «Ванкувер» (5:2) и «Торонто» (8:4), а закусили двумя аутсайдерами — с «Лос-Анджелесом» потеряли концентрацию и едва не довели дело до овертайма (4:3), зато в Детройте провели концовку на уровне (4:1).

«Пантерз» находятся на границе зоны плей-офф, хотя большинство конкурентов провели на 1-2 встречи больше. До перерыва в связи с Матчем звёзд НХЛ остался выездной бэк-ту-бэк, что всегда крайне неприятно. Соперники далеко не самые грозные, но и подарками их не назвать — «Миннесота» и «Чикаго».

«Уайлд» вроде бы напрочь завалили старт 2020 года и нехило откатились от кубковой восьмёрки, но потом одолели «Тампу» со счётом 3:2 (Кёртис Макэлинни совсем не выручил) и разнесли «Даллас» (7:0). Подопечные Брюса Будро весь сезон действуют крайне нестабильно, поэтому такой разброс мало кого удивляет.

Отставание от зоны плей-офф солидное, но сыграно лишь 48 матчей, тогда как большинство конкурентов уже как минимум разменяли пять десятков. На своём льду «дикари» и вовсе особенно опасны. Достаточно сказать, что «кошки» не побеждали в Сент-Поле аж с марта 2010 года, да и то сделали это лишь в серии буллитов (3:2 Б).

Тем не менее теперь «Флорида» совсем другая, так что эту статистику не следует переоценивать. На наш взгляд, у гостей есть солидные шансы как минимум зацепиться за очки. Их оборона по-прежнему не впечатляет (хотя определённый прогресс наметился), но соперник пропускает ещё больше. А атакующий потенциал заметно выше.

Потому сыграем от аутсайдера. Проверим Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за отличный коэффициент 2.34. В последнее время у «кошек» нет никаких проблем с голами, да и «Миннесота» свои 1-2 шайбы забивает исправно. Предпосылок для засухи немного, а при прочих равных преимущество в линии атаки должно помочь гостям зацепиться.

Ставки на матч «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз»

«Кошки» не побеждали в Сент-Поле с марта 2010 года, но теперь «Флорида» совсем другая. На наш взгляд, у гостей есть солидные шансы как минимум зацепиться за очки. Их оборона по-прежнему не впечатляет (хотя определённый прогресс наметился), но соперник пропускает ещё больше. А атакующий потенциал заметно выше. Проверим Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за отличный коэффициент 2.34.

Ставка: «Флорида» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.