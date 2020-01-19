Кристофер О'Коннелл — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин продолжит убойную победную серию

Рублёв уже успел выиграть в 2020 году два турнира. Аппетит приходит во время еды.

20 января в матче первого круга Australian Open в мужском одиночном разряде Кристофер О'Коннелл (Австралия) сыграет с Андреем Рублёвым (Россия). Букмекеры считают явным фаворитом Рублёва: поставить на победу российского теннисиста можно с коэффициентом 1.05.

Анализ матча Кристофер О'Коннелл — Андрей Рублёв (20.01.2020)

С жеребьёвкой Рублёву повезло. О’Коннелл подавляющую часть карьеры играет на челленджерах, лишь изредка появляясь в основной сетке на домашних турнирах. Собственно, на Australian Open удалось попасть по одной простой причине — он австралиец, а потому имел право рассчитывать на уайлд-кард. Так и вышло.

Это уже не первый подобный случай в его карьере. В 2017 году организаторы турнира в Мельбурне тоже выписали ему уайлд-кард. В первом же круге Кристоферу попался Григор Димитров. Первый сет в итоге закончился на тай-брейке, однако дальше болгарин спокойно довёл дело до победы (7:6, 6:3, 6:3).

Разумеется, разница в общем уровне велика. О’Коннелл неплохо подаёт, хотя обладает довольно средним ростом (183 см). Отличается упёртостью и боевитостью, а перед родными трибунами наверняка будет выпрыгивать из штанов. Но говорить о каком-то таланте не приходится, тут у россиянина громадное преимущество.

Единственный плюс австралийца (помимо поддержки болельщиков) — возможное преимущество в свежести. Андрей восхитительно провёл старт 2020 года, выиграв турниры в Дохе и Аделаиде. Во втором случае он выбил трёх представителей топ-50 (Сэма Куэрри, Даниэля Эванса и Феликса Оже-Альяссима), а также набравшего отличную форму Ллойда Джорджа Харриса.

Соответственно россиянин проведёт девятый матч за 13 суток. Нагрузка действительно солидная. В то же время формат на предыдущих турнирах был трёхсетовым, после победы в Аделаиде он получил 2,5 суток на восстановление, да и в целом Андрей совсем молод. Сезон только начался, в 22 года перенести две плотные недели вполне реально.

С точки зрения игровых качеств расклад очевиден. Рублёв лучше подаёт, здорово рвёт темп и всё увереннее чувствует себя на задней линии. Кроме того, за последнее время он, похоже, существенно прибавил с точки зрения ментальности. Реже теряет контроль над эмоциями, лучше справляется с ошибками.

На наш взгляд, ситуация развернётся примерно так: австралиец на фоне поддержки болельщиков навяжет борьбу в первой партии. Рублёву может потребоваться какое-то время, чтобы приспособиться к особенностям харда в Мельбурне, а потому стартовый сет вполне способен получиться ровным.

Но дальше разница в классе непременно скажется и Андрей спокойно доведёт дело до итогового успеха. Тотал меньше 31.5 гейма за 1.74 смотрится нормально. Вариант посмелее — первый сет результативнее второго, там коэффициент поинтереснее, 2.20.

Ставки на матч Кристофер О'Коннелл — Андрей Рублёв

Разница в классе внушительная, австралиец практически всю карьеру играет на челленджерах и обладает мизерным опытом. Рублёв уже успел выиграть в 2020 году два турнира. На отдых у него было лишь 2,5 суток. Начало поединка может оказаться близким, но на дистанции преимущество россиянина не вызывает сомнений.

Ставка №1: тотал меньше 31.5 гейма за 1.74.

Ставка №2: в первом сете геймов будет больше, чем во втором за 2.20.