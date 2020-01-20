«Динамо М» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов прервёт неудачную серию казанцев

21 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится с «Ак Барсом». Букмекеры считают шансы команд абсолютно равными: поставить на победу любого из соперников в основное время предлагается с коэффициентом 2.55.

Анализ матча «Динамо М» — «Ак Барс» (21.01.2020)

Ещё одна замечательная вывеска вторника. Матч ЦСКА — СКА по понятным причинам считается центральным матчем дня, но с точки зрения качества хоккея и эмоций встреча московского «Динамо» и «Ак Барса» рискует получиться даже веселее. По крайней мере определённые предпосылки к этому есть.



Обе команды очень уверенно чувствуют себя в турнирной таблице. Бело-голубые занимают третье место в Западной конференции, отставая от идущего вторым СКА на четыре очка. Казанцы сохраняют первую строчку на Востоке: на пару с «Авангардом» они набрали по 68 очков, но у омичей на два поединка больше.



При этом соперники неудачно провели отрезок перед паузой на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ, потерпев по три поражения в четырёх матчах. Подопечным Владимира Крикунова элементарно не хватило сил и глубины «скамейки», поскольку в первой половине января у них был невероятно плотный календарь.



В результате команда уступила ЦСКА (1:4), недотерпела со СКА (1:2 ОТ) и пропустила шесть шайб в Нижнем Новгороде (4:6). Между этими неудачами затесалась бодрая победа в Уфе (4:3). Очевидно, что после столь тяжёлого графика четыре дня паузы были необходимы.



У «барсов» календарь оказался попроще, но они разгромно проиграли «Торпедо» (1:4), а затем неудачно провели дальневосточное турне. Ничего не смогли поделать с «Адмиралом» (1:5), еле-еле дожали «Амур» (3:2 Б), а на десерт уступили «Куньлуню» (1:3). Лишь в одном матче 2020 года удалось забросить больше двух шайб.



Шансы действительно кажутся равными, плюс после Матча звёзд тренерские штабы практически не имели времени на подготовку, ведь мероприятие завершилось только вечером воскресенья. Этот факт ещё сильнее запутывает ситуацию.



Однако на стороне «Ак Барса» статистика личных встреч. В четырёх предыдущих битвах в Москве они одержали три победы в основное время (2:1, 2:1 и 2:0), а также один раз уступили в буллитной серии (2:3 Б). В той игре, к слову, они перебросали соперника в полтора раза (38-24).

Вот и получается, что бело-голубые не обыгрывали казанцев на своём льду с сентября 2014 года. Не будем мудрить и проверим Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.93. Поединки в Казани периодически получаются результативными, а вот в Москве соперники не пробивали планку в 4.5 шайбы аж с 2009 года.

Ставки на матч «Динамо М» — «Ак Барс»

В четырёх предыдущих встречах в Москве казанцы одержали три победы в основное время (2:1, 2:1 и 2:0), а также один раз уступили в буллитной серии (2:3 Б). Поединки в Казани периодически получаются результативными, а вот в Москве соперники не пробивали планку в 4.5 шайбы с 2009 года. Отсюда и ставка — гости не проиграют через низ.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.93.