«Челси» — «Арсенал». Прогноз: Артета не позволит Лэмпарду снова одурачить себя

21 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 23:15 мск. Эксперты считают синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 1.78. Победа коллектива Микеля Артеты оценивается аналитиками коэффициентом 4.74.

Прогноз матча «Челси» — «Арсенал» (21.01.2020)

«Челси» допустил очередную осечку в Премьер-лиге и дал дополнительный шанс конкурентам, мечтающим попасть в топ-4. Синие пока сохраняют четвёртую строчку, но календарь ближайших поединков выглядит чудовищным для команды Фрэнка Лэмпарда. Канте и компания во внутреннем первенстве поочерёдно сыграют с «Арсеналом», «Лестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».



«Канониры» в 23-м туре также не сумели набрать три очка. Коллектив Микеля Артеты на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед», что можно считать достойным результатом. От зоны Лиги чемпионов «Арсенал» отстаёт на десять баллов, и лондонское дерби с прямым конкурентом — это отличная возможность приблизиться к «Челси».



Букмекеры считают фаворитом синих. Аналитиков можно понять. Встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж», где подавляющее большинство болельщиков будет поддерживать хозяев поля. Кроме того, 29 декабря 2019 года «Челси» на выезде одолел «Арсенал» в рамках 20-го тура со счётом 2:1. Поставить на успех команды Фрэнка Лэмпарда можно за 1.78, но мы предпочтём иной вариант.



С коэффициентом 2.18 можно проверить Х2 на «Арсенал». Уже упомянутое поражение от «Челси» остаётся для Артеты единственным на посту главного тренера «канониров». В пяти других поединках Обамеянг и компания трижды выдали 1:1, а ещё в двух случаях победили с сухим счётом.



В прошлом лондонском дерби между «Арсеналом» и «Челси» победа синих не стала отражением происходящего на поле. «Канониры» провели блестящий первый тайм, а затем спокойно сушили игру. Беда пришла, откуда не ждали. Занимающий второе место в нынешнем сезоне Премьер-лиге по числу спасений Лено допустил грубейшую ошибку, а дальше парни Фрэнка Лэмпарда дожали противника.



Артета зарекомендовал себя в качестве обучаемого специалиста, умеющего делать выводы. Испанец постепенно внедряет свою философию в клуб, а игроки всё лучше понимают требования главного тренера. Нет никаких сомнений в том, что на этот раз «Арсенал» ещё лучше подготовится к «Челси» с тактической точки зрения.



Синие неудачно выступают в родных стенах в Премьер-лиге. За 11 матчей на своём поле у «Челси» 17 очков — это лишь девятый результат на данный момент. Приезжающие на «Стэмфорд Бридж» команды отдают инициативу, а молодёжь Лэмпарда порой испытывает трудности в позиционном нападении и возвращении мяча назад после потерь.

Даже без дисквалифицированного Обамеянга в распоряжении Артеты остаётся достаточно количество шустрых исполнителей в группе атаки. «Челси» придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, что снизит наступательный потенциал хозяев. В лондонском дерби игра пойдёт на три результата, поэтому Х2 за 2.18 похоже на валуй.

Ставка на матч «Челси» — «Арсенал»

С коэффициентом 2.18 мы поставим на Х2 на «Арсенал». Единственное поражение в качестве главного тренера «канониров» Микель Артета потерпел как раз против «Челси», но испанец умеет делать выводы. У синих хватает проблем с игрой. На «Стэмфорд Бридж» команда Фрэнка Лэмпарда регулярно теряет очки.



Ставка: «Арсенал» не проиграет c коэффициентом 2.18.

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