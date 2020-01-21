«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз: Проворов остановит Малкина и Кросби

22 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в Филадельфии встретится с «Питтсбург Пингвинз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «пингвинов» в основное время можно с коэффициентом 2.13.

Анализ матча «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (22.01.2020)

«Питтсбург» продолжает погоню за лучшими клубами НХЛ. Потрясающий ход позволил выйти на чистое третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Вашингтона» составляет четыре балла, а «Бостон» по потерянным очкам и вовсе остался позади: «пингвины» отстают на один пункт, зато имеют матч в запасе.



В предыдущий раз Малкин с партнёрами терпел два поражения ещё на рубеже ноября и декабря. С тех пор много воды утекло: выбыл Джейк Гюнцель, вернулся Сидни Кросби, а результаты остаются на высочайшем уровне. В семи последних матчах, например, добыто шесть побед. Причём с характером тут полный порядок — на указанном отрезке трижды соперники дожимались уже за пределами основного времени.



На носу перерыв в связи с Матчем звёзд НХЛ. До него осталось провести один-единственный поединок. Букмекеры отдают гостям преимущество, что, на первый взгляд, выглядит логично. Сидни Кросби ещё не уходил со льда с пустыми руками после возвращения в строй, а Евгений Малкин продолжает раздавать передачи-конфетки.



В то же время непосредственно по качеству хоккея в недавних матчах к подопечным Майка Салливана возникали вопросы. Они по делу уступили «Бостону» (1:4), затем едва-едва дожали скромный «Детройт» (2:1 ОТ), которому в этом сезоне совсем ничего не нужно, кроме высокого пика на драфте. В равных составах «Питтсбург» отличиться так и не сумел.



На закуску случился яркий камбэк: в соперниках действующий финалист Кубка Стэнли «Бостон», который ведёт со счётом 3:0 уже к 16-й минуте и уверенно движется ко второй победе над «пингвинами» подряд. В итоге «мишки» остались ни с чем, уступив в основное время со счётом 3:4.



Тут надо бы сказать, что в целом гости смотрелись системнее и интереснее. «Пингвинз» сильно повезло с Ярославом Галаком, который не был похож на себя. «Бостон» перебросал соперника в полтора с лишним раза (37-22), но словак выручал заметно реже обычного. Кроме того, помешали несколько провалов в защите. Например, третью шайбу Джек Джонсон провёл в меньшинстве.



«Филадельфия» идёт на границе зоны плей-офф, но считать её аутсайдером в домашнем матче немного опасно. Старт 2020 года получился слабым, зато потом «лётчики» добыли четыре победы из шести возможных. Они хлопнули «Вашингтон» (3:2), «Бостон» (6:5 Б) и «Сент-Луис» (4:3 ОТ). То есть три лучшие команды регулярного чемпионата на сегодняшний день.



Также было очень близкое поражение от «Тампы» (0:1 с несколькими отличными сейвами Василевского) и разгром хилого «Лос-Анджелеса» (4:1). Единственный неудачный поединок получился с «Монреалем» (1:4), но это было завершение гостевого бэк-ту-бэка после тяжелейшей победы над «Блюз», а Кэри Прайс совершил 40 сейвов.



«Флайерз» в третий раз подряд сыграют на своём льду, то есть никаких перелётов у них не было. Обе команды имели по 1,5 дня на восстановление, так что итоговую победу хозяев за 2.23 вполне можно проверять. На наш взгляд, линия должна быть ровнее, так как шансы соперников сопоставимы.

Также возьмём ИТБ 0.5 очка Ивана Проворова за 2.10. Россиянин в последнее время сбавил в результативности, хотя получает большой айстайм и много играет в спецбригадах. В ближайшее время его вполне может прорвать, ведь активность и навыки никуда не делись.

Ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург» в предыдущих матчах выглядел не лучшим образом, а «Филадельфия», напротив, набрала ход. Она уже успела обыграть три лучших клуба НХЛ на данный момент, а также на равных сражалась с «Тампой» (0:1). На своём льду шансы «лётчиков» никак не меньше 50%, так что сыграем по коэффициенту и возьмём итоговую победу хозяев.



Ставка №1: итоговая победа «Филадельфии» за 2.23.



Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Ивана Проворова за 2.10