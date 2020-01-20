«Шеффилд» — «Манчестер Сити». Прогноз: новичок АПЛ пробьёт Эдерсона и пропустит сам

Команда Гвардиолы может играть в своё удовольствие: «Ливерпуль» не достать, из топ-4 не выпасть.

21 января в матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» в Шеффилде встретится с «Манчестер Сити». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.44. Успех хозяев оценён коэффициентом 8.60.

Анализ матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» (21.01.2020)

Говорить с серьёзным лицом о чемпионской гонке в чемпионате Англии крайне сложно, а ведь на дворе ещё январь. «Лестер» потерпел четыре поражения в шести последних турах, «Манчестер Сити» время от времени теряет очки, а «Ливерпуль» знай себе штампует победу за победой как ни в чём не бывало.

Даже Хосеп Гвардиола при общении с журналистами не стесняется называть вещи своими именами и говорить, что мерсисайдцы выступают в отдельной лиге. На сегодня красные опережают «горожан» на 16 очков, хотя имеют в запасе один матч. А «Сити», в свою очередь, везёт три пункта «Лестеру». Все остальные находятся поодаль.

Главным турниром сезона на таком фоне окончательно и бесповоротно становится Лига чемпионов, а в английской Премьер-лиге можно просто играть в своё удовольствие, поскольку турнирная мотивация сведена к минимуму. Догнать «Ливерпуль» получится только в случае совсем уж невероятных обстоятельств.

Выпасть из зоны Лиги чемпионов — тоже. Благо что «Лестер», похоже, с трудом тянет заданный темп, а «Челси» и «Манчестер Юнайтед» находятся на уровень ниже. Предпосылок для качественного рывка в ближайшее время у них не видно. От этого и будем отталкиваться при прогнозе.

Впереди битва с «Шеффилд Юнайтед» — невероятно крепкой тренерской командой, уже обеспечившей себе статус полноценного открытия сезона. Новичок АПЛ вовсю претендует на зону еврокубков. После 24 туров он занимает седьмую строчку, отставая от идущего пятым «МЮ» всего на один балл.

За последние полтора месяца «клинки» уступили в чемпионате Англии дважды — «Манчестер Сити» на «Этихаде» (0:2) и «Ливерпулю» на «Энфилде» (тоже 0:2). В обоих случаях гранды заслуженно взяли верх, хотя подопечные Криса Уилдера смотрелись достойно. А в остальных матчах они исправно набирали очки.

После поражений от «горожан» и мерсисайдцев, например, хлопнули на своём поле «Вест Хэм» со счётом 1:0 (единственный мяч, правда, лондонцы привезли себе сами), а затем выцарапали ничью на «Эмирейтс» (1:1). Гости пропустили первыми, но в концовке сравняли счёт, а на последних минутах даже могли вырвать победу.

«Шеффилд» великолепно готов физически. И это несмотря на скромные финансовые возможности и короткую скамейку. Например, в матче с «Арсеналом» уже при счёте 1:1 «клинки» вовсю прессинговали соперника, не давая тому перейти середину поля. То есть футбол ожидается яркий и интенсивный.

«Манчестер Сити», ясное дело, преодолевает давление гораздо лучше «канониров», так что новичок АПЛ наверняка будет вести себя несколько сдержаннее. В остальном логичнее отталкиваться от верха. «Клинки» — классическая низовая команда, но определённая логика тут есть.

«Горожанам» совсем нечего терять, они могут спокойно играть в футбол без оглядки на результат. В минувшем туре они создали достаточно, чтобы забить 4-5 мячей, а вместо этого ограничились ничьей (2:2 с «Кристал Пэлас»). «Шеффилд» же в родных стенах исправно отгружает по 1-2 гола за счёт прессинга, вертикальных атак и сильных стандартов.

На наш взгляд, «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.14 смотрится здорово. У «Сити» сейчас много ошибок и натуральных привозов в защите, «клинки» умеют этим пользоваться. Также проверим тотал больше 10.5 углового за 2.10. Ждём интенсивную игру, при которой мяч редко будет застревать в центре поля.

Ставки на матч «Шеффилд» — «Манчестер Сити»

«Горожанам» совсем нечего терять, они могут спокойно играть в футбол без оглядки на результат — «Ливерпуль» не догнать, но и место в зоне ЛЧ никуда не денется. В минувшем туре они создали достаточно, чтобы забить 4-5 мячей, а вместо этого ограничились ничьей (2:2). «Шеффилд» же исправно отгружает по 1-2 гола за счёт прессинга, вертикальных атак и сильных стандартов.

Ставка №1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

Ставка №2: тотал больше 10.5 углового за 2.10.