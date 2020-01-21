«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз: «молотобойцы» пробьют Шмейхеля даже на выезде

22 января на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» примет «Вест Хэм Юнайтед». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты считают «лис» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Джейми Варди и Джеймса Мэддисона в букмекерских конторах можно за 1.58. Победа «молотобойцев» оценивается аналитиками коэффициентом 5.85.

Прогноз матча «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» (22.01.2020)

Сказка «Лестера» закончилась достаточно быстро, наступили не самые приятные времена. За шесть последних матчей в Премьер-лиге у «лис» четыре поражения. Впрочем, для команды Брендана Роджерса сохранение места даже в топ-4 станет потрясающим результатом по итогам сезона. Отрыв от преследователей пока позволяет Варди и компании чувствовать себя относительно спокойно.

«Вест Хэм» по ходу сезона сменил Пеллегрини на Мойеса. Под руководством шотландского специалиста «молотобойцы» набрали четыре очка в трёх матчах Премьер-лиги и продолжают находиться в опасной близости от зоны вылета. Да, у Ярмоленко и компании есть игра в запасе, но это матч с «Ливерпулем», с которым зацепиться хотя бы за ничью практически нереально.

Букмекеры считают «Лестер» явным фаворитом. На наш взгляд, сейчас не лучший момент для ставок на «лис». Команда Брендана Роджерса забуксовала под давлением именитых соперников и тяжёлого календаря. Английский тренер предпочитает короткую ротацию, что в Премьер-лиге порой приводит к функциональным ямам.

С коэффициентом 1.75 мы поставим на гол в исполнении обеих команд. «Лестер» и «Вест Хэм» встречались 28 декабря в Лондоне. Тогда «лисы» победили со счётом 2:1, и этот матч стал последним для Мануэля Пеллегрини в качестве главного тренера «молотобойцев». Дэвид Мойес приверженец более оборонительного футбола, но исполнители под рукой у шотландца всё те же.

Оборона «Лестера» по статистике остаётся одной из лучших в лиге, однако в последних матчах в защите у «лис» хватает проблем. Начиная с декабря команда Брендана Роджерса пропустила в семи из восьми поединков в Премьер-лиге. Единственный раз на указанном отрезке Шмейхель сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом сражении с «Ньюкаслом».

С атакой у «Лестера» проблем нет. Варди лидирует в гонке бомбардиров, а подносчики снарядов великолепно справляются со своей работой. «Вест Хэм» за семь последних матчей не забил лишь в одном поединке, а с обороной у «молотобойцев» дела обстоят не лучшим образом даже при Дэвиде Мойесе.

Если говорить об истории личных встреч, то статистика на нашей стороне. Про 2:1 в первом круге в пользу «Лестера» мы уже упомянули. В прошлом сезоне команде сыграли две результативные ничьи. 1:1 на «Кинг Пауэр — Уолкерс» и 2:2 на «Олимпийском» в Лондоне. Вероятность обмена ударами высока, а коэффициент 1.75 выглядит достойно.

Ставка на матч «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Лестер» отыграл на ноль лишь один из восьми последних матчей. «Вест Хэм» несмотря на неудовлетворительные результаты регулярно поражает чужие ворота. С коэффициентом 1.75 мы поставим на гол в исполнении обеих команд. В трёх предыдущих поединках между «лисами» и «молотобойцами» выбранный нами вариант срабатывал.

Ставка: обе забьют c коэффициентом 1.75.

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