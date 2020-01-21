«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз: Дончич не справится с Каваем

22 января на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» примет «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча начнётся в 4:30 мск. Эксперты считают шансы соперников практически равными. Сделать ставку на Луку Дончича и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.92. Победа команды Кавая Леонарда и Пола Джорджа оценивается аналитиками коэффициентом 1.98.

Прогноз матча «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (22.01.2020)

«Даллас» выдал прекрасную серию из четырёх побед и вернулся в гонку за второе место Западной конференции. Сейчас у «Маверикс» баланс 27-15 и пятая позиция. У команды Рика Карлайла есть огромный внутренний резерв в лице Порзингиса. Кристапс в 2020 году ещё не играл, его скорое возвращение в строй придаст дополнительный импульс Дончичу и компании.



«Клипперс» также вынуждены обходиться без одной из двух главных звёзд. Джордж не играет с пятого января, за это время коллектив Дока Риверса одержал четыре победы при одном поражении. У «Лос-Анджелеса» баланс 30-13 и неплохие шансы побороться с соседом по городу за лидерство на Западе.



Согласно информации в зарубежных источниках, в ближайшем матче не сыграет Джордж, есть шанс увидеть на паркете Харклесса. У хозяев под вопросом Порзингис и протирающий скамейку Брокхофф. Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на обе команды. Многое будет зависеть от потенциального участия в поединке Кристапса, поэтому на классический исход лучше ставить только после объявления стартовых пятёрок.



С коэффициентом 1.72 мы возьмём индивидуальный тотал «Клипперс» больше 114.5 очка. Несмотря на последние успехи, «Даллас» дома играет значительно хуже, чем на выезде. В гостях у «Маверикс» потрясающие 14-5, а в родных стенах не самые убедительные 13-10. Молодой Дончич частенько заигрывается, что приводит печальным для команды Рика Карлайла последствиям.



Соперники уже встречались на паркете «Американ Эйрлайнс-центра». Тогда «Клипперс» отгрузили в кольцо хозяев 114 очков, но исход встречи был понятен задолго до её окончания. В заключительной двенадцатиминутке гости решили спокойно довести дело до победы.



Дончич генерирует для «Далласа» лучший в лиге атакующий рейтинг. «Маверикс» добывают победы за счёт классной атаки, а вот с обороной у команды Рика Карлайла дела обстоят не лучшим образом. Даже без Джорджа у «Клипперс» остаются Леонард и Уильямс, которые один в один запросто разберутся с любым защитником соперника.



По оборонительному рейтингу «Даллас» занимает 16-ю позицию, а «Клипперс» входят в топ-5 по атакующему. Беверли и Леонард затруднят жизнь Дончичу и заставят словенца ошибаться чаще обычного. «Маверикс» не любят быстрый темп, поэтому «Лос-Анджелес» постарается разогнать игру и затянуть соперника в перестрелку.

В трёх матчах подряд «Клипперс» отгружают от 122 баллов в чужие кольца. Док Риверс нащупал баланс в нападении, а с талантом у «Лос-Анджелеса» проблем нет. Оборона «Далласа» столкнётся с тяжелейшим испытанием, и исход встречи во многом будет зависеть от гениальности Дончича.

Ставка на матч «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

С коэффициентом 1.72 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Клипперс» больше 114.5 очка. В трёх последних матчах «Лос-Анджелес» последовательно набрал 128, 122 и 130 баллов. По защитному рейтингу «Даллас» занимает лишь 16-ю позицию и в родных стенах выступает хуже, чем на выезде.



Ставка: индивидуальный тотал «Лос-Анджелес Клипперс» больше 114.5 очка с коэффициентом 1.72.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.