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Каролина Возняцки — Даяна Ястремская, 22 января, прогноз и ставка на матч Australian Open

Каролина Возняцки — Даяна Ястремская. Прогноз
Владимир Прокофьев
Каролина Возняцки — Даяна Ястремская. Прогноз: берём коэффициент 2.75 на Australian Open
Матч между украинкой и датчанкой может стать украшением всего второго круга на Australian Open.
Ставки / Прогнозы 0

22 января в Мельбурне Каролина Возняцки в матче второго круга тура Australian Open встретится с Даяной Ястремской. Поединок начнётся в 4:15 мск. Эксперты отдают предпочтение украинке. Сделать ставку на Ястремскую в букмекерских конторах можно за 1.62. Победа Возняцки оценивается аналитиками коэффициентом 2.37.

Анализ и прогноз матча Каролина ВозняцкиДаяна Ястремская (22.01.2020)

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2020, среда. 04:15 МСК
Каролина Возняцки
36
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даяна Ястремская
21
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Возняцки далека от лидирующих позиций в рейтинге WTA, но на нынешний Australian Open у датчанки серьёзный настрой. Каролина подошла к турниру в неплохой форме и может потрепать нервы даже признанным грандам.

Молодая Ястремская уже входит в группу сильнейших теннисисток планеты и собирается сделать следующий шаг в своей карьере. Украинка сейчас в полном порядке, поэтому нас ожидает один из самых интересных поединков во втором круге женской сетки Открытого чемпионата Австралии.

На прошлом Australian Open Даяна дошла до третьего круга, где без шансов уступила Сереные Уильямс (2:6, 1:6). Полученный опыт пошёл украинке на пользу, хоть на турнирах «Большого шлема» Ястремская пока не добиралась до поздних стадий.

Возняцки в прошлом году в Австралии была третьей сеяной, но также, как и Ястремская, вылетела в 1/16 финала. Каролина уступила Марии Шараповой. Даяна на 10 лет младше датчанки, и именно украинскую теннисистку букмекеры считают фаворитом.

Чистая победа Ястремской доступна за 1.62, но выбирать классический исход в предстоящем поединке опасно. В данной встрече возможен абсолютно любой расклад, поэтому выгоднее проверять ставку с высоким коэффициентом. За 2.75 можно взять тотал сетов больше 2.5, что выглядит интересно.

Возняцки и Ястремская провели один очный поединок. В 2019 года в Цинциннати украинка взяла верх в двух партиях со счётом 6:4, 6:4. По предыдущим результатам Даяна смотрится предпочтительнее, однако Каролина обладает бойцовскими качествами и способна затянуть матч в решающую партию.

В нынешнем сезоне у Ястремской пять побед в семи матчах. У Возняцки в январе четыре успешных поединка при одном поражении. У Каролины фора в виде лишнего дня отдыха, но во втором круге Australian Open о какой-либо усталости молодой украинки говорить неуместно.

Так как обе теннисистки находятся в великолепной форме, то мы ожидаем увидеть напряжённую борьбу. С характером и у Ястремской, и у Возняцки полный порядок. Проигравшая в первой партии приложит максимум усилий, чтобы взять второй сет. Для коэффициента 2.75 шансы на проход приличные.

Ставка на матч Каролина ВозняцкиДаяна Ястремская

Возняцки и Ястремская имеют практически равные шансы на успех. Датчанка опытнее и имела фору в виде лишнего дня отдыха, но у украинки преимущество в личных встречах. С коэффициентом 2.75 мы проверим тотал сетов больше 2.5. Встреча должна получиться упорной и напряжённой.

Ставка: тотал сетов больше 2.5 с коэффициентом 2.75.

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