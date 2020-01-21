«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Джеко и Смоллинг вновь зарубятся с Роналду

В матче четвертьфинала Кубка Италии 22 января «Ювентус» примет «Рому». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение туринцам: сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Ромы» оценён аналитиками коэффициентом 5.55.

Анализ и прогноз матча «Ювентус» — «Рома» (22.01.2020)

“Ювентус” тяжело вкатывался в сезон, но после новогодней паузы дела пошли на лад. В чемпионате Италии победная серия достигла пяти матчей. “Интер” не выдержал такого темпа и начал потихоньку спотыкаться: нерадзурри долго удерживали первое место, а теперь отстают на четыре очка.



Нельзя сказать, что туринцы показывают какой-то особенно качественный футбол и сминают соперников всмятку. В то же время прогресс по сравнению с осенью заметен, а главное — победы поставлены на поток. Никто и не ждал, что сезон получится простым, однако постепенно действующий чемпион добавляет.



“Рома” уже ощутимо отстала от тройки лидеров Серии А, на данный момент она борется с “Аталантой” за оставшееся место в зоне Лиги чемпионов. Старт 2020 года получился провальным, но после двух поражений Паулу Фонсеке удалось выправить ситуацию. Римляне уверенно выбили крепкую “Парму” из Кубка Италии (2:0), а затем победили “Дженоа” (3:1).



Пути соперников в нынешнем сезоне уже пересекались, причём совсем недавно. 12 января “Рома” проиграла “Ювентусу” в родных стенах со счётом 1:2, хотя тот поединок оставил неоднозначное впечатление. Хозяева проспали дебют и получили два мяча к 12-й минуте, зато после перерыва выглядели гораздо лучше.



От поражения уйти не удалось, хотя моменты имелись практически на любой вкус. Где-то не хватило точности, где-то — удачи (несколько заблокированных в последний момент ударов), плюс пару раз выручил Щенсны. Надо сказать, что в последнее время расточительность свойственна римлянам.



Создают они вполне достаточно, вот только количество редко переходит в качество. Вторая проблема — оборона, для претендента на место в Лиге чемпионов “волки” слишком редко играют на ноль. В чемпионате Италии им это не удаётся на протяжении пяти матчей. Тогда “Рома” выстояла в поединке с “Интером” (0:0), хотя нерадзурри имели больше моментов.



Потому без хорошей реализации подопечным Паулу Фонсеки будет трудно зацепиться. “Ювентус” не позволит создать много моментов, а с такой обороной соперника свои 1-2 мяча наверняка забьёт. И всё же проверим П2 с форой (+1) за 1.95. Логика простая: римляне выглядит вполне неплохо, а главное — они не проигрывали туринцам с разницей в два и более гола аж с января 2014 года.

С тех пор соперники провели 15 поединков в разных турнирах, но ни разу “старая синьора” не побеждала с серьёзным преимуществом. “Ювентусу” по-прежнему не хватает стабильности, да и предыдущая встреча должна укрепить “Рому” во мнении, что шансы на успех вполне осязаемы.

Прогноз и ставки на матч «Ювентус» — «Рома»

Проверим П2 с форой (+1) за 1.95. Логика простая: римляне выглядит вполне неплохо, а главное — они не проигрывали туринцам с разницей в два и более гола аж с января 2014 года. С тех пор соперники провели 15 поединков в разных турнирах, но ни разу “старая синьора” не побеждала с серьёзным преимуществом.



Ставка: победа “Ромы” с форой (+1) за 1.95.