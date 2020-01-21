«Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз: Пукки и Сон не станут тратить время на раскачку

В матче 24-го тура чемпионата Англии 22 января «Тоттенхэм» примет «Норвич». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение «шпорам»: сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Норвича» оценён букмекерами коэффициентом 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.74. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.09.

Анализ и прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити» (22.01.2020)

«Тоттенхэм» продолжает переживать крайне непростой период. В шести последних матчах английской Премьер-лиги одержана всего одна победа. Да и то на своём поле над смелым «Брайтоном» (2:1), который не склонен отходить назад большими силами. И ведь дались те три очка с трудом: гости открыли счёт и имели все шансы зацепить ничью.



Единственной отрадой за последние недели стала победа над «Мидлсбро» в третьем раунде Кубка Англии (2:1). В остальном дела идут печально: Гарри Кейн травмирован, с результативностью огромные проблемы, а тут ещё и в СМИ попала информация о конфликте Жозе Моуринью с Дэнни Роузом.



В прошлом туре «шпоры» потеряли очки в Уотфорде (0:0). В целом смотрелись веселее и создали чуть больше (в одном из случаев для взятия ворот не хватило считанных миллиметров), но у аутсайдера АПЛ тоже имелись свои возможности. Вспомним хотя бы нереализованный пенальти Троя Дини в середине второго тайма.



«Норвич» с большим трудом вкатывался в сезон. В минувшем туре он одержал первую победу с ноября, с горем пополам дожав в родных стенах предпоследний клуб английской Премьер-лиги «Борнмут» (1:0). Тут надо бы добавить, что единственный мяч «канарейки» провели с пенальти, а с 31-й минуте они играли в большинстве. Правда, ближе к концу арбитр уравнял составы.



Подопечные Даниэля Фарке всё ещё замыкают турнирную таблицу. С голами дела обстоят довольно неплохо: 23 мяча в 23 поединках — для аутсайдера это терпимо. Скажем, «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» уверенно находятся в середине, хотя забили меньше. Но у «Норвича» гигантские проблемы по двум направлениям.



Прежде всего — защита. Команда старается играть от себя и владеть мячом, да и Тим Крул не потерял хватку. Но количество ошибок и привозов зашкаливает, а при стандартах футболисты регулярно теряют своих игроков. У «канареек» 45 пропущенных голов, то есть почти две штуки за игру. Разумеется, это последнее место в АПЛ.



Второй момент — ужасная игра на выезде. Всего пять очков в 11 гостевых встречах — с отрывом худший показатель среди всех участников турнира, все остальные набрали как минимум восемь баллов. Неудивительно, что на таком фоне коэффициенты букмекеров говорят в пользу «Тоттенхэма».

Лезть в форы опасно, поскольку ТТХ сейчас далёк от оптимальных кондиций. Проверим тотал больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.37. «Норвич» играет сам и даёт играть другим, он часто предоставляет сопернику свободные зоны (раздолье для Сона и Лукаса Моуры), а также ошибается в обороне. Можно даже рассмотреть ставку «обе забьют в первом тайме» за сумасшедший коэффициент 3.95.

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити»

У «канареек» 45 пропущенных голов, то есть почти две штуки за игру. Разумеется, это последнее место в АПЛ. «Норвич» играет сам и даёт играть другим, он часто предоставляет сопернику свободные зоны (раздолье для Сона и Лукаса Моуры), а также ошибается в обороне. Возьмём тотал больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.37. Вариант попроще — ТБ 3 мяча за 1.89.



Ставка: тотал больше 1.5 мяча в первом тайме за 2.37.