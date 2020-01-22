Юити Сугита — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин быстро победит и выйдет на Гоффена

В матче второго круга Australian Open в мужском одиночном разряде 23 января Юити Сугита (Япония) сыграет с Андреем Рублёвым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет россиянин. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Сугита — Рублёв российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.10. Победу японца букмекеры оценивают коэффициентом 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Юити Сугита — Андрей Рублёв

Букмекеры уверены, что матч Сугита — Рублёв закончится быстро. Тотал больше 33.5 гейма идёт с коэффициентом 1.95, тотал меньше 33.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.85. Если Андрей Рублёв победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 1.84.

Анализ матча Юити Сугита — Андрей Рублёв (23.01.2020)

Рублёв непросто вкатился в первый турнир «Большого шлема» за 2020 год. В стартовом раунде он изрядно намучился со скромным австралийцем Кристофером О’Коннеллом, который находится за пределами топ-100, крайне редко поднимается выше челленджеров и попал в основную сетку благодаря уайлд-кард.



Встреча завершилась за 135 минут, для пятисетового формата это не так много. Однако по факту россиянину пришлось приложить весомые усилия в каждой партии. О’Коннелл крепко подавал, а главное — показал удивительную эффективность при реализации брейк-пойнтов. Он взял подачу соперника пять раз с шести попыток.



Андрей стабильно осложнял австралийцу жизнь на втором мяче, а вот с первой подачей справлялся редко. Словом, фавориту пришлось включаться. Результат пришёл: в двух заключительных партиях он практически не давал сопернику шансов на приёме. Борьба завязалась лишь в одном гейме четвёртого сета, который, правда, завершился брейком.



Рублёв провёл девятый матч за 13 суток, потому неровный теннис не должен считаться сюрпризом. Он почувствовал покрытие, втянулся в рабочий режим. Пока турнирная сетка позволяет одерживать победы на классе. Единственное — нужно добавить на приёме, поскольку О’Коннелл пачками брал геймы на своей подаче под ноль.



Следующий соперник — опытный Юити Сугита. Непосредственно по общему уровню он выглядит скромно. Как правило, японец выступает на челленджерах и фьючерсах, изредка попадая в основную сетку турниров ATP. Чаще всего через квалификацию или при помощи уайлд-кард.



Во второй круг 31-летнему теннисисту удалось пробиться во многом благодаря удачной жеребьёвке. В стартовом раунде ему достался Эллиот Беншетрит, который не может даже самостоятельно почистить банан. Сугита спокойно разбил француза, отдав тому лишь пять геймов.



Юити отдалённо напоминает другого теннисиста из Японии — Кея Нисикори. Тоже невысок ростом (175 см), тоже не может похвастать физической силой и мощным ударом, зато хорошо удерживает мяч в игре и умеет принимать. Пожалуй, такой соперник будет для Рублёва удобнее.



С подачей Андрея трудно совладать даже представителям топ-20, а на приёме ему будет легче, поскольку сам японец в связи со скромными габаритами не может выбивать по 15-20 эйсов за матч. На наш взгляд, россиянин уверенно выйдет в третий круг, где уровень сопротивления окажется иным. Там его, скорее всего, будет поджидать Давид Гоффен.

Выбирать особенно не из чего, внимания заслуживают два варианта. Победа Рублёва в трёх сетах идёт за 1.84, а тотал меньше 32.5 гейма — за 1.97. Думаем, в одной из партий японец сумеет зацепиться, а двух оставшихся ограничится парой-тройкой геймов.

Ставки на матч Юити Сугита — Андрей Рублёв

Непосредственно по общему уровню Сугита выглядит скромно. Как правило, японец выступает на челленджерах и фьючерсах, изредка попадая в основную сетку турниров ATP. Рублёв гораздо сильнее. Он прогрелся в первом круге и должен немного прибавить. На наш взгляд, этого хватит для уверенной победы.



Ставка: Рублёв победит в трёх сетах за 1.84.