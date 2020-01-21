Как получить фрибет с депозитом и без: приветственные бонусы за регистрацию у букмекера

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!



На вопрос «где взять и как получить фрибет» у большинства есть краткий ответ: фрибет дают при регистрации в букмекерской конторе. Это так, но это не единственный способ. Букмекеры предлагают получить фрибеты с депозитом и без в стимулирующих акциях: конкурсы ставок, программа лояльности, спецпредложения для неактивных клиентов или повышение коэффициента за счет выплаты более высокого выигрыша фрибетом.



Фрибет 500 рублей и фрибет 1000 рублей — самые популярные размеры бесплатной ставки. Но есть и фрибеты на 3000, 4000, 5000. 10 000 рублей — и даже больше. Разберемся во всем, что касается бесплатных ставок.

Что такое фрибет букмекерской конторы

Фрибет (от английского «freebet») — это бонус, который можно использовать как обыкновенную ставку. В случае выигрыша вы получите чистую прибыль по ставке, а в случае проигрыша не лишитесь реальных денег. Фрибет пропадет при любом исходе ставки, включая расход.



Например, вы получили фрибет на сумму 1000 рублей и делаете бесплатную ставку с коэффициентом 2.50. В случае успеха ваш счёт пополнится на 1500 рублей: 1000 х 2.50 — 1000.



Если бы вы сделали такую ставку на реальные деньги, то выплата составила бы 2500 рублей: 1000 х 2.50.

Условия использования бесплатной ставки — фрибета

Букмекерские конторы дают фрибеты, но обычно с условиями. Это не только депозит на счет и другие правила получения бесплатных ставок, но и условия использования фрибетов. Они бывают следующими:



● минимальный коэффициент ставки на фрибет (часто 1.70),



● конечный срок годности (обычно 1 месяц),



● невозможность разделить сумму фрибета на несколько ставок,



● невозможность поставить фрибет на отдельные исходы и события.

Виды фрибетов

Существуют выделяют три вида бесплатных ставок:



1. Фрибет за регистрацию или установку приложения.



2. Фрибет за депозит и ставки.



3. Программа лояльности с фрибетами и конкурсы ставок.



В первом случае вы получаете фрибет за регистрацию и прохождение персональной идентификации личности. Просто за регистрацию российские легальные букмекеры бесплатных ставок обычно не дают. Букмекерская контора может дать фрибет за регистрацию в приложении с промокодом, еще один ответ на вопрос «где взять фрибет без пополнения».



Во втором случае вы сможете получить фрибет после депозита, то есть внесения денег на счет. Условием также могут быть ставки на реальные деньги. Это очень похоже на программу лояльности и конкурсы, где фрибеты — один из типов вознаграждения за оформляемые ставки.

Где можно получить фрибеты — бесплатные и с депозитом

Большинство бесплатных ставок получают новые игроки. Это приветственные фрибеты. Информацию о подобных акциях и бонусах вы можете узнать из следующих источников:



● Официальные сайты букмекерских контор. Информация о лучших бонусах и акциях обычно представлена уже на главной странице. Все остальные предложения вы найдете в разделе бонусов.



● Спортивные и ставочные сайты. К примеру, в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата» вы найдете основные бонусы всех легальных букмекеров России и узнаете об их условиях.



● Социальные сети. Информацию об акциях в социальных сетях копируют с сайта букмекера. Исключение — специальные фрибеты для социальных конкурсов и привлечения аудитории соцсетей.



Доверяйте только той информации о фрибетах, которую почерпнете с официального сайта букмекера или в авторитетных СМИ. Рейтинг букмекеров «Чемпионата» подскажет вам, где взять фрибет без пополнения депозита.

Как получить бесплатную ставку (фрибет) в БК

Порядок получения фрибета следующий:



1. Изучите правила начисления фрибетов в букмекерских конторах.



2. Выберите букмекерскую контору с подходящим бонусом.



3. Зарегистрируйтесь у онлайн-букмекера.



4. Пройдите идентификацию личности.



5. Пополните счёт и сделайте ставки (если требуют условия бонуса).



6. Получите фрибет — и используйте его!

Пример фрибета в букмекерской компании ФОНБЕТ

Крупнейший букмекер России ФОНБЕТ предлагает приветственный бонус новым клиентам в форме фрибетов на общую сумму до 10 000 рублей.



Вы получите первый фрибет номиналом 500 рублей, если сделаете ставок на сумму 2500 рублей. За каждые следующие поставленные 5000 рублей, то есть десять номиналов фрибета, вы получите ещё по 500 рублей.



На отыгрыш фрибетов букмекерская компания отводит до 30 календарных дней с момента первого пополнения. Важно помнить и то, что в отыгрыш фрибетов засчитываются ставки с коэффициентом от 1.50.



Если размер ставки превышает необходимую для получения фрибета сумму, этот излишек засчитывается в счёт отыгрыша следующего фрибета. Если вы делаете ставки на противоположные исходы одного события, то в отыгрыш засчитывается только первая ставка.

Что важно помнить о фрибетах

Фрибет считается бесплатным, потому что вы не тратите деньги на ту ставку, которую делаете за его счет. Главное перед использованием фрибета — внимательно читать правила и условия букмекера.



Теперь вы знаете, где взять, за что дают и как получить фрибет букмекерской конторы. Удачных ставок и охоты за бонусами!



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!