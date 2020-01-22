Даниил Медведев — Педро Портеро. Прогноз: финалист US Open быстро разберётся с испанцем

В матче второго круга Australian Open в мужском одиночном разряде 23 января Даниил Медведев (Россия) сыграет с Педро Мартинесом-Портеро (Испания). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет россиянин. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Медведев — Мартинес-Портеро российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.03. Победу испанца букмекеры оценивают коэффициентом 12.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Педро Мартинес-Портеро

Букмекеры уверены, что матч Медведев — Портеро закончится быстро. Тотал больше 28.5 гейма идёт с коэффициентом 2.20, тотал меньше 28.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.67. Если Даниил Медведев победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 1.24.

Анализ матча Даниил Медведев — Педро Мартинес-Портеро (23.01.2020)

Первый круг получился для Медведева непростым, но иначе и быть не могло. Всё же начинать турнир «Большого шлема» с Фрэнсиса Тиафо — это удовольствие сильно ниже среднего. Американец год назад дошёл в Мельбурне до четвертьфинала, высадив по пути Кевина Андерсона и Григора Димитрова. Остановить тогда его смог только Рафаэль Надаль.



Тиафо сделал всё возможное: здорово двигался, тянулся за каждым мячом, выпрыгивал из штанов. И даже смог забрать один сет. Но дальше россиянин включился: вырвал долгий второй гейм в третьей партии и после этого уже не уступал в счёте, хотя пару раз заставил поволноваться.



Даниил здорово принимал и стабильно забирал вторую подачу соперника. Он пробился бы во второй раунд гораздо быстрее, если бы не чудовищные проблемы с подачей. 12 двойных ошибок за четыре сета — это не просто много, это за гранью. Возможно, дело в частичном изменении механики подачи после Кубка ATP, где арбитры часто фиксировали заступ.



Как бы то ни было, Медведев по делу победил. Во втором круге должно быть полегче. Следующий соперник — малоизвестный испанец Педро Мартинес-Портеро, который начал выступать на взрослом уровне ещё в 2018 году, но крайне редко напоминает о себе на турнирах ATP.



22-летний теннисист пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию, а в первом круге справился с крепким Домиником Кёпфером за 125 минут. Хватило трёх партий — 6:3, 6:4, 7:5. Немец постоянно отдавал вторую подачу и слабо реализовывал брейк-пойнты (один из семи).



Мартинес-Портеро не обладает мощной подачей, зато довольно уверенно чувствует себя на задней линии. Он не стесняется затяжных розыгрышей и здорово смотрится в обороне. Это весьма крепкий теннисист, хотя Медведеву по общему уровню он, ясное дело, уступает. Причём много.



Даниилу должно быть легче на приёме, чем в первом круге. Так что всё зависит от его подачи: если она вернётся на былой уровень и не станет стабильно дарить очки сопернику в виде двойных ошибок, он решит все вопросы часа за полтора. В противном случае придётся потрудиться.



Скорее всего, фаворит не станет выкладываться на полную мощность и предпочтёт спокойную победу на классе, так что брать тотал меньше 27.5 гейма за 2.00 довольно опасно. В дебюте у испанца наверняка будет шанс навязать борьбу, но затем россиянин приспособится к манере оппонента и спокойно доведёт дело до победы.

Проверим вариант “индивидуальный тотал Мартинеса-Портеро во втором сете меньше 2.5 гейма” за 2.20. Линия не оставляет особого выбора. Разница в классе слишком очевидна, но даже П1 с форой (-8.5) гейма идёт в букмекерских конторах за скромный коэффициент 1.73.

Ставки на матч Даниил Медведев — Педро Мартинес-Портеро

Разница в классе очевидна, но Медведев вполне может поберечь силы и не включаться на полную мощь. Испанец хорошо держится на задней линии и вполне может навязать борьбу в дебюте, но постепенно Даниил приспособится к оппоненту и уверенно доведёт дело до победы.



Ставка: ИТМ 2.5 гейма Мартинеса-Портеро во втором сете за 2.20.