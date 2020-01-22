«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Сошников не станут молчать в Казани

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 января «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явными фаворитами будут казанцы. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Ак Барс» — «СЮ» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.63. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.98, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.86. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.40.

Анализ матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (23.01.2020)

Пятый раунд «зелёного дерби» в сезоне. Но не последний — будет ещё встреча в самом конце регулярного чемпионата, 25 февраля. Пока наблюдается абсолютное равенство. Обе команды одержали по одной победе в основное время и по разу выиграли за его пределами. «Салават Юлаев» — в овертайме (4:3 ОТ), а «Ак Барс» — по буллитам (4:3 Б).



Главная примета противостояния выглядит примерно так: вне зависимости от места в турнирной таблице и прочих факторов преимущество получает тот, кто играет на своём льду. В предыдущий раз в «зелёном дерби» хозяин льда проиграл в основное время в ноябре 2017 года.



Вроде бы не так уж давно, но тут нужно учитывать, что соперники часто встречаются друг с другом. В десяти последних поединках домашняя команда одержала восемь побед и дважды уступила по буллитам. Что любопытно, оба раза это случилось в Уфе (4:5 Б и 3:4 Б).



Словом, здесь основные факторы вроде бы на стороне казанцев. Они находятся гораздо выше в турнирной таблице, они обладают более глубоким составом, они сыграют дома. Но коэффициент 1.63 от букмекеров на лобовую победу «барсов» выглядит слишком уж скромно.



Нынешний сезон действительно стал для уфимцев натуральным испытанием, они имеют реальный шанс остаться без плей-офф. И тем не менее оценивать их на уровне скромного коллектива неправильно, ведь в дерби количество очков и прочие подобные факторы значат куда меньше.



Кроме того, первый матч после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ «СЮ» провёл здорово. На своём льду удалось засушить неуступчивый «Адмирал» (2:0), который способен испортить настроение кому угодно. Дисциплина на месте (всего два удаления), меньшинство отлично показало себя, а Никита Сошников после затяжного молчания забил во второй встрече подряд.



«Салават» перебросал соперника в полтора раза (41:27) и заслуженно победил. Большая часть этих бросков не несла в себе особой угрозы, зато концентрация в защите оказалась на уровне. Ошибок в своей зоне на фоне последнего времени было совсем немного. В битве с «Ак Барсом» этот фактор имеет огромное значение.



Казанцы накануне образцово-показательно задушили московское «Динамо» (2:0). Вроде бы налицо предпосылки для низа, но в «зелёном дерби» почти всегда забрасывается как минимум четыре шайбы. Проверим две ставки: «Салават Юлаев» откроет счёт за 2.65 и ничья в первом периоде за 2.44.

Логика простая. Первый вариант — банальная игра по коэффициенту. Уфимцы не настолько хуже, чтобы оценивать их шансы так низко. Тем более речь идёт о дерби. А вторая ставка просто проходила в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Дебюты в «зелёном дерби» обычно получаются близкими и нервными.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Обе команды выиграли первые встречи после паузы на Матч звёзд КХЛ со счётом 2:0. В «зелёном дерби» таблица и очки не имеют особой значимости. Как правило, игры получаются близкими и упорными. Проверим ничью в первом периоде за 2.44, этот вариант проходил в четырёх из пяти предыдущих поединков.



Ставка №1: «Салават Юлаев» откроет счёт за 2.65.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.44.