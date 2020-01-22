Микаэль Имер — Карен Хачанов. Прогноз: самое время поставить против россиянина

В матче второго круга Australian Open в мужском одиночном разряде 23 января Микаэль Имер (Швеция) сыграет с Кареном Хачановым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет россиянин. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Имер — Хачанов российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.33. Победу шведа букмекеры оценивают коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч Микаэль Имер — Карен Хачанов

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Имер — Хачанов получится затяжным. Тотал больше 36.5 гейма идёт с коэффициентом 1.83, тотал меньше 36.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.00. Если Карен Хачанов победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.60.

Анализ матча Микаэль Имер — Карен Хачанов (23.01.2020)

Очень похоже, что Хачанов сейчас далёк от оптимальной формы. На ATP Cup он проиграл важнейший матч в полуфинале Душану Лайовичу в двух сетах (5:7, 6:7), а затем отметился на турнире в Окленде, где получил третий номер посева и стартовал со второго круга.

Вот только ничего хорошего из этого не вышло. В первом же поединке россиянин уступил средненькому Джону Миллману, хотя выиграл стартовую партию. Трибуны помогли австралийцу в трудный момент, а его соперник поплыл в решающих эпизодах (6:4, 3:6, 3:6).

Первая игра на Australian Open также оставила неприятное послевкусие. Карен три часа возился с малоизвестным Марио Вилельей-Мартинесом: он находится в конце второй сотни рейтинга, а в основную сетку пробился через квалификацию. Испанец забрал первый сет и был близок к тому, чтобы дойти до пятой партии (6:4, 4:6, 6:7, 3:6).

Хачанов по-прежнему испытывает большие проблемы на приёме. Он с огромным трудом цеплялся за подачу Вилельи-Мартинеса, хотя тот не отличается мощью или потрясающей техникой. Тем не менее 16-й номер посева выиграл всего 32% розыгрышей на приёме. Понятно, что от спортсмена из топ-20 ожидают большего.

Скорее всего, такого качества тенниса для выхода в третий круг не хватит, поскольку следующий соперник гораздо опаснее. Микаэль Имер быстро прогрессирует: он уже закрепился в первой сотне рейтинга и в ближайшие месяцы вполне способен попасть в топ-50.

Швед выиграл достаточно челленджеров, а теперь прошёл во второй круг турнира «Большого шлема». Собственно, старт сезона выдался для него интенсивным: пришлось пройти квалификации в Дохе и Окленде. Во втором случае 21-летний теннисист выбил крепкого Фрэнсиса Тиафо и навязал борьбу Хуберту Хуркачу.

В стартовом раунде AO Имер спокойно прошёл японца Ясутаку Утияму, отдав лишь семь геймов. Основной козырь Микаэля — хороший приём и защита. Без качественной подачи Хачанову будет совсем туго, брейк-пойнты посыпятся один за другим. Впрочем, в первом круге Карен набил 10 эйсов при одной двойной ошибке.

Учитывая состояние фаворита, логичнее играть от его соперника. Проверять ли П1 за 3.42 — дело вкуса. Хачанов, конечно, сильнее, но пока выглядит довольно бледно, так что сюрпризы возможны. Мы бы выбирали между верхом по сетам и верхом по геймам. Лёгкой прогулки тут точно не будет, да и тай-брейк вполне вероятен. ТБ 3.5 партии идёт за 1.71, а ТБ 36.5 гейма — за 1.83. Любопытно.

Ставка на матч Микаэль Имер — Карен Хачанов

Хачанов далёк от оптимального состояния, а Имер быстро прогрессирует и в ближайшие месяцы будет штурмовать топ-50. Если Хачанов сыграет на том же уровне, что и в первом круге, матч непременно затянется и может обернуться сенсацией. На наш взгляд, швед зацепит как минимум одну партию, а дальше всё будет зависеть от характера Карена.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.71.